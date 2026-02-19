American Airlines choisit CFM International pour équiper ses prochains Airbus A321neo

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

American Airlines AAL.O a annoncé jeudi avoir sélectionné les moteurs LEAP-1A de CFM International pour équiper les futures livraisons de ses Airbus AIR.PA A321neo à fuselage étroit.

Le transporteur américain a passé une commande de 260 nouveaux appareils en mars 2024, dont 85 A321neo, le reste étant réparti entre Boeing BA.N et le brésilien Embraer EMBJ3.SA .

CFM International, détenue conjointement par GE Aerospace

GE.N et le français Safran SAF.PA , est en concurrence avec Pratt & Whitney, filiale de RTX RTX.N , pour la fourniture de moteurs destinés aux avions à fuselage étroit d'Airbus.

Dans le cadre de cet accord, CFM continuera également à assurer le support à long terme des moteurs. La flotte d'A321neo d'American Airlines est déjà équipée de moteurs LEAP de CFM.

Les compagnies aériennes privilégient souvent un type de moteur unique pour l'ensemble d'une flotte, afin de simplifier les opérations et de réduire les coûts.

Les sociétés n'ont pas divulgué les conditions financières de l'accord.