 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le chef de l'exécutif martiniquais Serge Letchimy condamné à 18 mois de prison avec sursis pour concussion
information fournie par AFP 19/02/2026 à 15:27

Serge Letchimy, alors député socialiste français, lors d'une conférence de presse à Paris, le 26 novembre 2019 ( AFP / DOMINIQUE FAGET )

Serge Letchimy, alors député socialiste français, lors d'une conférence de presse à Paris, le 26 novembre 2019 ( AFP / DOMINIQUE FAGET )

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné jeudi le président de la collectivité territoriale de Martinique (CTM) Serge Letchimy à 18 mois de prison avec sursis pour concussion, tout en relaxant l'actuel maire de Fort-de-France, Didier Laguerre, dans le même procès.

Serge Letchimy, 73 ans, était poursuivi pour recel de détournement de fonds publics dans une affaire portant sur les conditions de son départ à la retraite au premier trimestre 2016.

Le Parquet national financier (PNF) lui reprochait d'avoir été réintégré comme ingénieur territorial à la ville de Fort-de-France peu après sa défaite aux élections régionales de 2015, le temps de faire valoir ses droits à la retraite anticipée, alors qu'il siégeait toujours à l'Assemblée nationale.

Requalifiés en concussion, les faits valent à l'ancien maire de Fort-de-France (2001-2010) et député (2007-2021), outre sa peine de prison avec sursis, cinq ans d'inéligibilité et 150.000 euros d'amende.

L'exécution provisoire n'ayant pas été retenue, Serge Letchimy pourra conserver son siège à la tête de la CTM s'il fait appel.

Le tribunal a en revanche relaxé le maire de Fort-de-France Didier Laguerre, son premier adjoint Yvon Pacquit et l'ancien directeur général des services de la ville. Le PNF leur reprochait d'avoir mis en place le dispositif ayant bénéficié à Serge Letchimy, qui avait notamment perçu 67.000 euros d'incitation financière à la retraite.

Le parquet avait requis 18 mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'inéligibilité contre Didier Laguerre, candidat à sa réélection aux municipales de mars 2026.

Copyright © 2026 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank