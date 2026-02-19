Marchés émergents : 2026, poursuite de la performance ou retour à la réalité ?

La Bourse coréenne progresse de 80% depuis 6 mois. (Crédits: Adobe Stock)

Par Dijana Jelic, Senior portfolio manager on the RBC Emerging Markets Equity Team, RBC GAM

Les actions des marchés émergents ont signé en 2025 une performance exceptionnelle, nettement supérieure à celle des marchés développés. Soutenues par des fondamentaux solides, une accélération des bénéfices, un affaiblissement du dollar et des évolutions structurelles majeures, elles ont retrouvé une place centrale dans l'allocation des investisseurs internationaux. La question clé pour 2026 est désormais la suivante : cette dynamique marque-t-elle le début d'un nouveau cycle durable, ou précède-t-elle une phase de correction ?

Le scénario haussier : l'entrée dans un nouveau cycle

Après plus d'une décennie de sous-performance relative depuis 2010, plusieurs éléments plaident pour un changement de régime.

D'abord, la poursuite de l'affaiblissement du dollar américain — historiquement corrélé à une surperformance des marchés émergents — constitue un soutien majeur. Ensuite, on observe un rééquilibrage progressif des flux d'investissement hors des États-Unis. Les devises émergentes apparaissent attractives, portées par des valorisations modérées, des taux réels élevés et des balances courantes solides.

Par ailleurs, la dynamique bénéficiaire s'est nettement améliorée en 2025. Les grands marchés asiatiques (Chine, Corée du Sud, Taïwan) enregistrent une progression des résultats et une expansion des rendements des capitaux propres (ROE). Les réformes structurelles et l'attention accrue portée à la rémunération des actionnaires renforcent la création de valeur.

Enfin, malgré ces améliorations, les actions émergentes se négocient toujours avec une décote historiquement élevée par rapport aux marchés développés et restent sous-pondérées dans de nombreux portefeuilles internationaux — un potentiel catalyseur supplémentaire.

Le scénario baissier : des risques à ne pas sous-estimer

Le tableau n'est toutefois pas exempt de fragilités. Le premier risque demeure géopolitique, notamment une possible ré-escalade des tensions entre les États-Unis et la Chine. À cela s'ajoutent des incertitudes politiques domestiques dans certains pays émergents, comme l'élection présidentielle au Brésil.

Si l'Amérique latine connaît actuellement une évolution vers des gouvernements plus centristes et favorables aux marchés, l'issue du scrutin brésilien sera déterminante. Un autre point d'attention concerne l'investissement lié à l'intelligence artificielle, moteur important de la croissance bénéficiaire dans plusieurs pays émergents. Un ralentissement plus marqué qu'anticipé pèserait sur les perspectives de résultats.

Enfin, une économie américaine plus résiliente qu'attendu — combinée à une inflation persistante — pourrait retarder l'assouplissement monétaire de la Réserve fédérale et soutenir le dollar, limitant ainsi l'élan des marchés émergents.

Entre revalorisation structurelle et vulnérabilités conjoncturelles, 2026 pourrait marquer soit la confirmation d'un nouveau cycle pour les marchés émergents, soit une phase de consolidation après une année 2025 exceptionnelle. Pour les investisseurs, l'enjeu sera de distinguer la rotation durable des flux d'un simple rebond tactique.