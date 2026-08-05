AMD recule alors que les investisseurs réclament des résultats plus importants dans le domaine de l'IA

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* Les perspectives de croissance d'AMD ne répondent pas aux attentes élevées

* Les investisseurs veulent davantage de preuves que l'entreprise peut tirer profit de l'essor de l'IA

* Le cours de l'action recule de plus de 6 %

(Mises à jour après l'ouverture des marchés) par Rashika Singh

Les actions d'Advanced Micro Devices AMD.O ont chuté mercredi, les prévisions de chiffre d'affaires du fabricant de puces n'ayant pas réussi à convaincre les investisseurs, qui attendaient des signes plus clairs indiquant que le boom des dépenses dans l'IA, qui se chiffre en milliards de dollars, se traduirait par une croissance plus rapide. Le titre s'affichait en baisse de 6,6 % à 482,53 dollars, ce qui devrait faire perdre près de 59 milliards de dollars à la capitalisation boursière de l’entreprise.

Le titre d’AMD a également été pénalisé par la décision d’Elon Musk, directeur général de SpaceX SPCX.O , de construire l’infrastructure informatique de son entreprise exclusivement à partir de puces NVDA.O de son concurrent Nvidia. Les actions de ce leader du secteur de l’IA ont gagné 3,3 % en début de séance. Le recul d’AMD met en évidence les attentes élevées placées dans l’entreprise , qui a signé le mois dernier des accords avec Anthropic et Core Scientific CORZ.O afin de conquérir des clients de premier plan et de réduire l’écart avec Nvidia et Intel INTC.O .

“Nous pensons que les attentes s’étaient revues à la hausse après les résultats d’Intel il y a quelques semaines, et que les investisseurs ont déjà une vision plutôt optimiste”, a déclaré Stacy Rasgon, analyste chez Bernstein.

La société basée à Santa Clara , en Californie, prévoit un chiffre d’affaires d’environ 13 milliards de dollars pour le troisième trimestre , à 300 millions de dollars près, soit un chiffre supérieur aux estimations des analystes qui s’élevaient à 12,52 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Les analystes de TD Cowen ont indiqué qu’AMD devait faire face à une “barre très haute” après ses récents succès auprès de clients dans le domaine de l’IA et la forte remontée de son cours, même si ses résultats et ses prévisions étaient “objectivement bons”. Les analystes de J.P. Morgan ont indiqué que les contraintes d’approvisionnement restaient un risque, les projets axés sur le procédé N3 de TSMC et la technologie d’encapsulation de puces CoWoS étant susceptibles de connaître des pénuries jusqu’en 2027. La directrice générale, Lisa Su, a déclaré qu’AMD s’attendait à ce que le chiffre d’affaires lié aux centres de données double largement d’ici 2027 et a prévu une croissance du chiffre d’affaires supérieure à son objectif précédemment annoncé, à savoir plus de 35%. Le chiffre d’affaires d’AMD lié aux centres de données a plus que doublé pour atteindre 6,72 milliards de dollars, dépassant les attentes.

L'action AMD a plus que doublé cette année, portée par les anticipations selon lesquelles la société s'imposera comme la principale alternative à Nvidia dans le domaine des puces d'IA, ce qui place la barre très haut pour les résultats trimestriels.