AMD lance une offensive dans l'IA au Royaume-Uni

AMD a annoncé lundi son intention d'investir jusqu'à deux milliards de livres sterling (environ 2,4 milliards d'euros) au cours des cinq prochaines années au Royaume-Uni, un effort ciblé sur la recherche et de l'innovation en matière d'intelligence artificielle (IA) afin de répondre à la demande croissante pour l'accès à des ressources de calcul sur le long terme.

S'exprimant à l'occasion de la London Tech Week, la présidente-directrice générale d'AMD, Lisa Su, a détaillé une série d'investissements et de collaborations stratégiques prévus dans le pays.

Dans le sillage de ses récents travaux menés avec Oxford Quantum Circuits (OQC) et JPMorganChase, le concepteur américain de puces a également annoncé un partenariat avec l'Imperial College London, une coopération qui vise à faire progresser les sciences computationnelles et à soutenir la recherche dépendante des ressources de calcul à grande échelle, notamment dans les domaines de la santé et de la modélisation climatique.

En parallèle, AMD a prévu de collaborer avec la start-up Oriole Networks pour soutenir le projet Scaling Inference Lab de l'ARIA (Advanced Research and Invention Agency), une initiative nationale britannique conçue pour lever les goulots d'étranglement dans les infrastructures dédiées à l'IA.

Ce projet doit associer l'architecture de réseau photonique mise au point par Oriole aux processeurs graphiques (GPU) AMD Instinct et aux processeurs AMD Epyc, avec l'objectif d'évaluer de nouvelles approches pour mettre à l'échelle les charges de travail d'inférence, tout en améliorant les performances et l'efficacité énergétique, et en réduisant la latence.

Par ailleurs, AMD et Dell Technologies vont collaborer avec l'Université de Cambridge sur l'extension de l'empreinte nationale des infrastructures de l'IA, un projet qui inclut le nouveau superordinateur Zenith AI ainsi que Sunrise, un système d'IA de fusion développé conjointement avec l'Autorité britannique de l'énergie atomique (UKAEA).

L'annonce a été saluée par les dirigeants du gouvernement britannique, qui y voient une étape importante en vue du renforcement des infrastructures d'IA du pays, de son écosystème de recherche et de sa compétitivité économique à long terme.

"Cet investissement est un vote de confiance majeur dans la place de la Grande-Bretagne en tant que superpuissance mondiale de l'IA", a déclaré Rachel Reeves, la chancelière de l'Echiquier.

"Nous disposons des talents, d'universités de classe mondiale et de l'ambition nécessaire pour diriger, et des partenariats comme celui-ci aident à transformer ce potentiel en progrès concrets", a-t-elle assuré.