AMD lance Helios et renforce son offensive contre Nvidia avec le soutien de Microsoft

(Zonebourse.com) - Avec Helios, son premier système d'intelligence artificielle en baie, AMD franchit une étape stratégique sur le marché des infrastructures d'IA. Microsoft figure parmi les premiers clients de cette plateforme, qui doit être livrée avant la fin de l'année et ambitionne de concurrencer directement les systèmes les plus avancés de Nvidia. Suite à cette annonce, le titre AMD progresse de plus de 4% à l'ouverture.
Helios constitue l'offre la plus ambitieuse d'AMD pour les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle. Microsoft déploiera cette infrastructure dans Azure afin d'exécuter les phases d'inférence de ses modèles d'IA et intégrera également les nouveaux processeurs "Venice" d'AMD à ses services. La plateforme, qui réunit processeurs graphiques, processeurs centraux, équipements réseau et logiciels développés en interne, compte déjà parmi ses clients Meta, OpenAI, Oracle, Tata Consultancy Services et plusieurs autres acteurs majeurs du secteur.
AMD affirme que Helios permet de réduire le coût total de possession tout en améliorant les performances pour les charges de travail d'intelligence artificielle. Le groupe estime que huit des dix principales entreprises spécialisées dans l'IA utilisent déjà ses accélérateurs Instinct, même si Nvidia conserve plus de 95% du marché des processeurs graphiques pour centres de données grâce à la puissance de son écosystème logiciel CUDA. Selon plusieurs analystes, Helios pourrait toutefois permettre à AMD de gagner rapidement des parts de marché si les premiers déploiements confirment ses promesses.
Cette nouvelle plateforme s'inscrit dans le redressement engagé par AMD sous la direction de Lisa Su, après plusieurs années d'investissements et d'acquisitions stratégiques, notamment Xilinx, Pensando et ZT Systems. Les centres de données représentent désormais le principal moteur de croissance du groupe, qui prévoit de générer, à partir de 2027, des dizaines de milliards de dollars de revenus annuels dans l'IA, principalement grâce à Helios. Les analystes estiment néanmoins que le succès commercial dépendra autant de la qualité de la technologie que de la capacité d'AMD à rivaliser avec l'avance logicielle de Nvidia.
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