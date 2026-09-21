AMD atteint un niveau record et rejoint le “club des 1 000 milliards de dollars” alors que les valeurs du secteur des puces électroniques s'envolent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

21 septembre - ** Les actions d'Advanced Micro Devices

AMD.O ont progressé de 9,1% à 610,87 dollars après avoir atteint un nouveau record historique, et sa capitalisation boursière a franchi pour la première fois lundi le seuil des 1 000 milliards de dollars , dans le contexte d'une hausse générale des valeurs du secteur des semi-conducteurs, portée par la demande liée à l'intelligence artificielle

** AMD devient le quatrième fabricant américain de puces à franchir la barre des 1 000 milliards de dollars; cette étape marque l’aboutissement d’une remontée spectaculaire pour l’entreprise, considérée comme le rival le plus proche de Nvidia

NVDA.O , leader du secteur de l’IA, dans le domaine des processeurs graphiques

** Dans le même temps, l’indice Philadelphia Semiconductor

.SOX a progressé d’environ 3,6% au cours de la séance pour atteindre son plus haut niveau depuis environ un mois; les plus fortes hausses du SOX ont été enregistrées par Arm Holdings

ARM.O et Intel INTC.O , qui ont bondi respectivement de près de 15% et 14%

** NVDA progresse de 1%, tandis que l’action Qualcomm

QCOM.O gagne 8% ce lundi

** L'action AMD se négociait récemment à 41 fois les bénéfices attendus, contre une moyenne sur 5 ans de 31 fois, selon les données de LSEG

** La recommandation moyenne des 55 analystes couvrant le titre est “acheter”; le cours cible médian de 600 dollars est en hausse par rapport aux 479 dollars du 21 juin

** Avec la hausse de lundi, le titre affiche une progression d'environ 185% depuis le début de l'année