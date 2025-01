AMD: 20 millions de dollars investis au sein d'Absci information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 15:47









(CercleFinance.com) - AMD va investir 20 millions de dollars au sein d'Absci, annoncé mercredi la société canadienne spécialisée dans la découverte de médicaments grâce à l'IA.



L'entreprise basée à Vancouver précise que l'opération va prendre la forme d'une augmentation de capital de type 'PIPE' (private investment in public equity), à savoir un investissement privé dans le capital d'une société cotée.



Aux termes de cette collaboration stratégique, Absci aura recours aux accélérateurs AMD Instinct afin de doper les performances de ses charges de travail, ainsi qu'à la plateforme logicielle ROCm conçue par le fabricant de puces.



Dans un communiqué, Absci explique qu'il compte notamment déployer les outils d'AMD dans le cadre de ses travaux de recherche portant sur le développement de nouveaux modèles d'anticorps.





