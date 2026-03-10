 Aller au contenu principal
Amazon vise 37 milliards de dollars en vente d'obligations dans le cadre du développement de l'IA
information fournie par Reuters 10/03/2026 à 22:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mise à jour des sources) par Saeed Azhar

Amazon.com AMZN.O cherche à lever environ 37 milliards de dollars dans le cadre d'une vente d'obligations en 11 parties, selon une feuille de conditions consultée par Reuters mardi, afin de financer le développement de son infrastructure d'intelligence artificielle.

La vente a attiré environ 126 milliards de dollars de demande de pointe d'obligations aux États-Unis, a déclaré une source proche du dossier, ce qui indique que les obligations ont été fortement sursouscrites.

La société mère Amazon Web Services propose des obligations libellées en dollars et en euros. Amazon est le dernier géant de la technologie à vendre d'énormes quantités de dette, alors que les grands fournisseurs de services cloud se préparent à investir des centaines de milliards de dollars dans l'infrastructure de l'intelligence artificielle.

Bloomberg News a été le premier à rapporter la nouvelle plus tôt dans la journée.

L'appétit des investisseurs pour la dette d'entreprise de haute qualité a été fort, les grands émetteurs technologiques attirant une attention significative des investisseurs à la recherche de rendements relativement sûrs.

Selon les analystes, les profils de crédit solides des entreprises technologiques et leur rôle central dans le développement de l'IA ont contribué à soutenir la demande des investisseurs pour leur dette.

En février, Alphabet GOOGL.O , la société mère de Google, a levé environ 32 milliards de dollars sur les marchés américains et européens des obligations de haute qualité, y compris une rare obligation à 100 ans , la première pour l'industrie technologique depuis l'émission de Motorola MSI.N qui remonte à 1997, selon les données de LSEG.

Oracle ORCL.N a déclaré le mois dernier qu'il prévoyait de lever 45 à 50 milliards de dollars en 2026 en utilisant une combinaison de dette et de ventes d'actions pour construire une capacité supplémentaire pour son infrastructure cloud.

La dernière fois qu'Amazon a fait appel au marché , c'était en novembre, avec une émission d'obligations libellées en dollars d'une valeur d'environ 15 milliards de dollars, ce qui constituait sa première vente d'obligations américaines en trois ans.

Valeurs associées

ALPHABET-A
307,0400 USD NASDAQ +0,22%
AMAZON.COM
214,3300 USD NASDAQ +0,39%
MOTOROLA SOLTN
464,060 USD NYSE +1,33%
ORACLE
149,640 USD NYSE -1,26%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

