Amazon va investir plus de 35 milliards de dollars en Inde d'ici 2030 pour étendre ses activités et renforcer ses capacités en matière d'IA
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 06:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amazon AMZN.O prévoit d'investir plus de 35 milliards de dollars en Inde d'ici 2030 pour étendre ses activités et renforcer ses capacités en matière d'intelligence artificielle, a déclaré mercredi le géant américain du commerce électronique, devenant ainsi la dernière entreprise technologique mondiale à renforcer sa présence dans la troisième économie d'Asie.

Valeurs associées

AMAZON.COM
227,9200 USD NASDAQ +0,45%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

