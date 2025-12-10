Amazon va investir plus de 35 milliards de dollars en Inde d'ici 2030 pour étendre ses activités et renforcer ses capacités en matière d'IA

Amazon AMZN.O prévoit d'investir plus de 35 milliards de dollars en Inde d'ici 2030 pour étendre ses activités et renforcer ses capacités en matière d'intelligence artificielle, a déclaré mercredi le géant américain du commerce électronique, devenant ainsi la dernière entreprise technologique mondiale à renforcer sa présence dans la troisième économie d'Asie.