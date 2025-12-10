Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SAFRAN SAF.PA a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec Kingswood Capital Management pour la cession de Safran Passenger Innovations.

* IPSOS ISOS.PA a annoncé mardi que Dan Lévy quitterait prochainement ses fonctions de directeur financier du groupe et qu'Olivier Champourlier, actuellement directeur du contrôle de gestion, assurerait l'intérim avec effet immédiat.

* MEDINCELL MEDCL.PA a fait état mardi d'une perte opérationnelle au premier semestre, en amélioration de 13% sur un an, le groupe déplorant toutefois la faiblesse du dollar par rapport à l'euro.

* EURAZEO EURA.PA va acquérir une participation majoritaire dans le groupe britannique Water Direct par l'intermédiaire du fonds Eurazeo Transition Infrastructure Fund (ETIF), a déclaré le groupe d'investissement français mercredi.

* VIRIDIEN VIRI.PA a annoncé mercredi un nouveau projet de retraitement de données sismiques multi-clients du bloc 22 au large de l'Angola.

* MICHELIN MICP.PA - Alphavalue a abaissé sa recommandation sur le titre à "ajouter" contre "acheter".

* VINCI SGEF.PA Exane BNP Paribas a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "surperformance".

* M6 MMTP.PA - JP Morgan a abaissé sa recommandation sur le titre à "sous-pondérer" contre "neutre".

* SHELL SHEL.L est en pourparlers avancés pour racheter LLOG Exploration Offshore dans le cadre d'une transaction d'une valeur supérieure à 3 milliards de dollars (2,58 milliards d'euros), ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier. Cette opération permettrait au géant pétrolier de renforcer son portefeuille en amont grâce à l'un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz du golfe du Mexique.

* CAMPARI CPRI.MI - Lagfin SCA, la société de holding luxembourgeoise qui contrôle le groupe italien de boissons, est en pourparlers avancés avec l'administration fiscale italienne pour régler un litige fiscal en versant environ 400 millions d'euros, ont déclaré mardi à Reuters trois sources au fait de l'affaire.

* TUI TUI1n.DE - Le plus grand voyagiste européen a publié mercredi des prévisions pour 2026 plus prudentes que celles attendues par le marché, invoquant le contexte commercial actuel et les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques.

La société prévoit une augmentation de son chiffre d'affaires de 2% à 4% et une hausse de son bénéfice d'exploitation sous-jacent de 7% à 10% pour 2026.

* DELIVERY HERO DHER.DE a annoncé dans une lettre aux actionnaires mardi qu'il réexaminait ses mesures d'allocation de capital et évaluait ses options stratégiques.

* BERKELEY BKGH.L - Le constructeur immobilier britannique a déclaré mercredi que ses perspectives à long terme étaient plus positives, en particulier à Londres, même s'il restait prudent à court terme après une baisse de près de 8% de son bénéfice semestriel liée à une demande modérée avant la présentation du budget.

