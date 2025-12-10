 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 041,73
-0,13%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Les valeurs à suivre à Paris et en Europe (actualisé)
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 08:37

(Actualisé avec Safran, TUI, Delivery Hero et Berkeley)

*

Variation des futures sur indice CAC 40 0#FCE:

*

Variation des futures sur indice Stoxx 600 0#FXXP:

*

Valeurs qui se traitent ex-dividende .EX.PA

*

Le point sur les marchés européens .EUFR

Les valeurs à suivre mercredi à la Bourse de Paris et en Europe :

* SAFRAN SAF.PA a annoncé mercredi avoir conclu un accord avec Kingswood Capital Management pour la cession de Safran Passenger Innovations.

* IPSOS ISOS.PA a annoncé mardi que Dan Lévy quitterait prochainement ses fonctions de directeur financier du groupe et qu'Olivier Champourlier, actuellement directeur du contrôle de gestion, assurerait l'intérim avec effet immédiat.

* MEDINCELL MEDCL.PA a fait état mardi d'une perte opérationnelle au premier semestre, en amélioration de 13% sur un an, le groupe déplorant toutefois la faiblesse du dollar par rapport à l'euro.

* EURAZEO EURA.PA va acquérir une participation majoritaire dans le groupe britannique Water Direct par l'intermédiaire du fonds Eurazeo Transition Infrastructure Fund (ETIF), a déclaré le groupe d'investissement français mercredi.

* VIRIDIEN VIRI.PA a annoncé mercredi un nouveau projet de retraitement de données sismiques multi-clients du bloc 22 au large de l'Angola.

* MICHELIN MICP.PA - Alphavalue a abaissé sa recommandation sur le titre à "ajouter" contre "acheter".

* VINCI SGEF.PA Exane BNP Paribas a abaissé sa recommandation à "neutre" contre "surperformance".

* M6 MMTP.PA - JP Morgan a abaissé sa recommandation sur le titre à "sous-pondérer" contre "neutre".

* SHELL SHEL.L est en pourparlers avancés pour racheter LLOG Exploration Offshore dans le cadre d'une transaction d'une valeur supérieure à 3 milliards de dollars (2,58 milliards d'euros), ont déclaré à Reuters deux sources proches du dossier. Cette opération permettrait au géant pétrolier de renforcer son portefeuille en amont grâce à l'un des plus grands producteurs de pétrole et de gaz du golfe du Mexique.

* CAMPARI CPRI.MI - Lagfin SCA, la société de holding luxembourgeoise qui contrôle le groupe italien de boissons, est en pourparlers avancés avec l'administration fiscale italienne pour régler un litige fiscal en versant environ 400 millions d'euros, ont déclaré mardi à Reuters trois sources au fait de l'affaire.

* TUI TUI1n.DE - Le plus grand voyagiste européen a publié mercredi des prévisions pour 2026 plus prudentes que celles attendues par le marché, invoquant le contexte commercial actuel et les incertitudes macroéconomiques et géopolitiques.

La société prévoit une augmentation de son chiffre d'affaires de 2% à 4% et une hausse de son bénéfice d'exploitation sous-jacent de 7% à 10% pour 2026.

* DELIVERY HERO DHER.DE a annoncé dans une lettre aux actionnaires mardi qu'il réexaminait ses mesures d'allocation de capital et évaluait ses options stratégiques.

* BERKELEY BKGH.L - Le constructeur immobilier britannique a déclaré mercredi que ses perspectives à long terme étaient plus positives, en particulier à Londres, même s'il restait prudent à court terme après une baisse de près de 8% de son bénéfice semestriel liée à une demande modérée avant la présentation du budget.

L'AGENDA FRANCE & INTERNATIONAL À 7 JOURS: nL8N3XA13Q

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin et Kate Entringer)

Valeurs associées

BERKELEY GRP HLD
3 587,000 GBX LSE +0,20%
CAMPARI
5,748 EUR MIL +0,88%
DELIV HERO
19,9200 EUR XETRA 0,00%
EURAZEO
54,1500 EUR Euronext Paris -0,64%
Gaz naturel
4,57 USD NYMEX 0,00%
IPSOS
31,2000 EUR Euronext Paris -3,70%
M6 METROPOLE TELE.
11,7600 EUR Euronext Paris -3,92%
MEDINCELL
26,1000 EUR Euronext Paris -1,44%
MICHELIN
27,5200 EUR Euronext Paris -0,72%
Pétrole Brent
61,99 USD Ice Europ -0,21%
Pétrole WTI
58,33 USD Ice Europ -0,21%
SAFRAN
294,8000 EUR Euronext Paris 0,00%
SHELL
2 730,500 GBX LSE -0,15%
TUI
8,3600 EUR XETRA 0,00%
VINCI
117,4000 EUR Euronext Paris -2,45%
VIRIDIEN
90,3500 EUR Euronext Paris +0,11%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le géant du commerce en ligne Amazon va doubler ses investissements en Inde, afin d'augmenter les exportations, créer des emplois, et innover dans l'intelligence artificielle (IA) ( AFP / Patrick T. Fallon )
    Amazon annonce des investissements de 35 milliards de dollars en Inde d'ici 2030
    information fournie par AFP 10.12.2025 09:12 

    Le géant du commerce en ligne Amazon a annoncé mercredi qu'il allait presque doubler ses investissements en Inde, afin d'augmenter les exportations, créer des emplois, et innover dans l'intelligence artificielle (IA) de ce pays d'Asie du Sud. "Amazon a annoncé ... Lire la suite

  • Un module de batterie électrique dans l'usine du fabricant AESC (Automotive Energy Supply Corporation), le 13 novembre 2025 à Lambres-lez-Douai ( AFP / Sameer Al-DOUMY )
    Dans les Hauts-de-France, la vallée de la batterie à l'heure de l'Asie
    information fournie par AFP 10.12.2025 09:10 

    La souveraineté industrielle promise attendra encore un peu: dans les premières gigafactories françaises ayant commencé à produire des batteries pour véhicules électriques, la présence d'experts asiatiques reste indispensable, même si elle est censée n'être que ... Lire la suite

  • La bourse Euronext est photographiée dans le quartier d'affaires de La Défense
    L'Europe vue en baisse, rendez-vous clé avec la Fed
    information fournie par Reuters 10.12.2025 09:08 

    par Diana Mandia Les principales Bourses européennes sont attendues en baisse mercredi à l'ouverture, dans l'attente de la décision de politique monétaire de la Réserve fédérale (Fed) américaine, qui pourrait être l'une des plus controversées depuis des années, ... Lire la suite

  • ( AFP / JASON REDMOND )
    Boeing a livré 537 avions en onze mois, un record depuis 2018
    information fournie par Boursorama avec AFP 10.12.2025 09:01 

    Le constructeur aéronautique américain Boeing a livré 537 avions entre janvier et novembre, du jamais vu pour cette période depuis 2018 (704 avions), a-t-il indiqué mardi sur son site internet, annonçant également des livraisons en novembre supérieures à la moyenne ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank