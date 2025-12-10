Chine: les prix à la consommation en hausse de 0,7% en novembre sur un an (officiel)

( AFP / HECTOR RETAMAL )

Les prix à la consommation en Chine ont augmenté de 0,7% sur un an en novembre, leur hausse la plus élevée depuis février 2024, selon des chiffres officiels publiés mercredi.

C'est le deuxième mois consécutif de hausse après deux mois de baisse sur fond de faibles dépenses des ménages et de pression déflationniste prolongée.

Le chiffre de 0,7% de hausse de l'Indice des prix à la consommation (CPI), communiqué par le Bureau national des statistiques, est conforme aux prévisions de l'agence Bloomberg. Le CPI est une mesure clé de l'inflation.

L'augmentation est "principalement due à un basculement d'une baisse à une hausse des prix des produits alimentaires", a déclaré une statisticienne du Bureau des statistiques, Dong Lijuan, dans un communiqué distinct.

Les prix des légumes frais ont fortement augmenté après neuf mois consécutifs de baisse, a-t-elle dit.

Zichun Huang, économiste à la société d'analyse Capital Economics, note que c'est la progression la plus forte depuis la réouverture en 2022-2023 après la période du zéro Covid et en dehors des épisodes sporadiques de volatilité coïncidant avec le Nouvel An chinois.

Mais, tempère-t-elle, "cela résulte d'une augmentation des prix des produits alimentaires liée aux conditions météorologiques plutôt qu'à la campagne anti-involution visant la concurrence contre-productive sur les prix".

Les autorités ont entrepris de combattre ce qu'elles appellent "l'involution", une concurrence néfaste entre producteurs se manifestant par une guerre des prix agressive pour favoriser les achats et réduire les stocks excédentaires.

"Il faut s'attendre à ce que les surcapacités demeurent et à ce que la Chine reste en déflation l'an prochain et en 2017", dit Zichun Huang.

Signe de difficultés toujours présentes, l'Indice des prix à la production (PPI), qui mesure le coût des marchandises sorties d'usines, a diminué de 2,2% en novembre. Le PPI est en territoire négatif depuis plus de trois ans, synonyme de marges réduites pour les entreprises.

La deuxième économie mondiale fait face à une consommation intérieure atone depuis la pandémie de Covid-19, en raison notamment d'une crise persistante du secteur immobilier.

La croissance est soutenue par les exportations. L'excédent commercial de la Chine a dépassé pour la première fois les 1.000 milliards de dollars entre janvier et novembre 2025, les exportations à travers le reste du monde compensant la forte baisse des livraisons vers les États-Unis, selon des chiffres officiels publiés lundi.

Les partenaires de la Chine l'exhortent à corriger les déséquilibres commerciaux et à stimuler la consommation intérieure.

L'Indice des prix à la consommation avait progressé de 0,2% sur un an en octobre. C'était la première augmentation depuis juin, avant un mois de stagnation et deux de baisse.