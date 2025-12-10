 Aller au contenu principal
ExxonMobil va réduire ses investissements dans les projets bas-carbone
information fournie par Boursorama avec AFP 10/12/2025 à 08:35

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / MICHAEL M. SANTIAGO )

Le géant pétrolier américain ExxonMobil a annoncé mardi qu'il allait ralentir ses investissements dans les projets à faibles émissions de gaz à effet de serre d'environ 10 milliards de dollars par rapport à ses prévisions d'il y a un an.

Le groupe s'attend désormais à investir environ 20 milliards de dollars dans des projets bas-carbone entre 2025 et 2030, selon un communiqué publié sur son site.

Des prévisions équivalentes de décembre dernier estimaient ces dépenses à 30 milliards de dollars pour la même période.

Les investissements dans les solutions à faible émission "continueront de dépendre de l'élaboration de politiques favorables (...) en prenant en compte les risques et les opportunités afin de garantir des rendements solides et la création de valeur pour les actionnaires", a déclaré ExxonMobil dans le communiqué.

Dans les deux scénarios financiers, les projets bas-carbone ne représentent qu'un faible pourcentage du budget d'investissement total de l'entreprise, qui reste fortement orienté vers les combustibles fossiles conventionnels.

Dans une présentation, Exxonmobil a répertorié sept projets de captage et de stockage du carbone (CCS, en anglais) situés sur la côte américaine du golfe du Mexique, à divers stades de développement.

Ces projets consistent à extraire le dioxyde de carbone des sites industriels, pour ensuite le réinjecter sous terre.

"Nous avons constaté que la technologie du CCS commence vraiment à susciter l'intérêt des clients", a déclaré Kathy Mikells, directrice financière d'ExxonMobil, lors d'une visioconférence avec la presse.

ExxonMobil a également revu à la hausse ses prévisions de croissance des bénéfices et de trésorerie de 5 milliards de dollars pour la même période, invoquant une baisse des coûts d'exploitation.

Ces annonces s'inscrivent dans un contexte plus large de rétropédalage sur le climat aux Etats-Unis depuis le retour en janvier de Donald Trump à la Maison Blanche.

Environnement

