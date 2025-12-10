 Aller au contenu principal
La Turquie est en pourparlers pour rejoindre le programme américain d'avions de combat F-35, selon un émissaire
information fournie par Reuters 10/12/2025 à 08:41

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les États-Unis sont en discussions avec la Turquie concernant la réintégration d'Ankara dans le programme d'avions de combat F-35 et Washington espère que les pourparlers aboutiront à une percée dans les mois à venir, a déclaré mercredi l'ambassadeur américain en Turquie.

Washington a retiré Ankara du programme F-35 avancé de Lockheed Martin < LMT.N > et a imposé les sanctions en 2020 en raison de son acquisition de systèmes de défense aérienne russes S-400. La Turquie a déclaré que cette décision était injuste et a exprimé l'espoir que les parties pourraient surmonter le problème au cours du second mandat du président américain Donald Trump.

"Les États-Unis sont en discussions avec la Turquie concernant leur désir de rejoindre le programme F-35 et leur possession du système de défense aérienne S-400 fabriqué en Russie", a déclaré l'ambassadeur Tom Barrack dans un message sur X.

Tom Barrack a déclaré que la loi américaine ne permettra pas à la Turquie d'exploiter ou de posséder le système S-400 si elle souhaite réintégrer le programme F-35. Il a également déclaré que la relation entre Trump et le président turc Tayyip Erdogan a créé une nouvelle atmosphère de coopération, qui a conduit aux "conversations les plus fructueuses que nous ayons eues sur ce sujet depuis près d'une décennie."

"Notre espoir est que ces discussions aboutissent à une percée dans les mois à venir, qui réponde à la fois aux exigences de sécurité des États-Unis et de la Turquie", a-t-il déclaré.

Le ministre turc des affaires étrangères, Hakan Fidan, a déclaré à Reuters qu'il pensait que la Turquie et les États-Unis trouveraient "très bientôt" un moyen de lever les sanctions américaines et que les alliés de l'Otan avaient commencé à travailler sur la question.

La possession par la Turquie de S-400 est restée le principal obstacle à sa réintégration dans le programme F-35. Washington affirme que les S-400 représentent une menace pour ses avions de combat F-35 et pour les systèmes de défense plus larges de l'Otan. La Turquie a rejeté cette idée et a déclaré que les S-400 ne seraient pas intégrés à l'Otan. Les responsables turcs ont rejeté à plusieurs reprises l'idée de revenir sur leur décision de posséder des S-400 pour revenir au programme F-35.

Valeurs associées

LOCKHEED MARTIN
466,920 USD NYSE +0,29%
