Amazon renonce à la livraison gratuite de livres neufs dans ses casiers automatiques en France

Amazon renonce à la livraison gratuite de livres neufs dans ses casiers automatiques en France ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Amazon renonce à la livraison gratuite de livres neufs dans les casiers automatiques en France mais celle-ci reste gratuite pour les retraits à l'accueil de commerces qui en vendent, a indiqué le géant du commerce en ligne samedi à l'AFP.

"Nous avons décidé, pour les livres neufs, de concentrer (...) la livraison gratuite sur les points de retrait en comptoir et accueils de magasin -et d’exclure les casiers automatiques", a déclaré un porte-parole d'Amazon, confirmant une information du Figaro.

Entre Amazon et le secteur de la librairie en France, les tensions sont vives autour de l'interprétation d'un arrêté de 2023 pris dans le cadre de la loi Darcos. Celui-ci, depuis octobre 2023, impose des frais de port de trois euros minimum pour toute expédition de livres neufs, "sauf si le livre est retiré dans un commerce de vente au détail de livres".

Amazon France estimait que cette disposition lui permettait de livrer gratuitement dans ses casiers (lockers), tandis que les représentants du secteur, ainsi que le Médiateur du livre, autorité publique indépendante, considéraient que le géant contournait la loi.

La décision de renoncer à la livraison en casiers est "en cours, elle est engagée", a précisé Amazon à l'AFP. Le groupe assure que les casiers automatiques constituent une minorité des quelque 3.000 points de retrait éligibles, sans donner leur nombre exact.

En 2025, le Médiateur du livre avait estimé qu'ils constituaient "un tiers (voire davantage) des milliers de points de retrait gratuit" pour les colis Amazon.

Selon le porte-parole d'Amazon, "en pratique, la zone de couverture reste comparable et les clients continueront" de bénéficier d'un "large réseau de points de retrait, majoritairement situés dans des communes rurales et des petites villes", la priorité étant de "soutenir (...)l'accès aux livres partout en France".

Interrogé par l'AFP, Guillaume Husson, délégué général du Syndicat de la librairie française (SLF) a indiqué "se réjouir de cette mise en conformité d'Amazon par rapport à la loi". "C'est évidemment une bonne nouvelle."

"C'est une position raisonnable qui évitera des actions en justice illégitimes", a-t-il ajouté.

"On vit sur un marché concurrentiel évidemment. Ce qu'on attend (...) des autres vendeurs de livres, c'est qu'ils jouent avec les mêmes règles du jeu et qu'ils appliquent les mêmes lois. Il n'y en a qu'un qui ne le faisait pas, c'était Amazon", a-t-il dit.

Cette décision intervient quatre mois après un revers pour Amazon qui avait saisi le Conseil d'Etat pour faire annuler l'arrêté.

Le Conseil d'État avait notamment jugé que le montant minimal des frais de livraison des livres fixé par le gouvernement en application de la loi était "conforme au droit européen", dans une décision rendue le 13 mai.