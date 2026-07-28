Amazon recentre sa stratégie d'IA sur un nouveau modèle de pointe

Amazon réoriente sa stratégie dans l'intelligence artificielle en réduisant progressivement le développement de plusieurs de ses modèles internes afin de concentrer ses ressources sur un nouveau modèle de pointe, selon Business Insider. Le groupe aurait commencé à mettre de côté plusieurs modèles de la gamme Nova, dont Premier, Omni, Reel et Canvas. Ce nouveau projet est dirigé par le chercheur Pieter Abbeel et devrait être présenté lors de la conférence annuelle "re:Invent" organisée plus tard cette année.

Amazon a confirmé faire évoluer en permanence son portefeuille de modèles en fonction des besoins de ses clients, tout en assurant poursuivre le support et les investissements sur les modèles Nova actuellement disponibles. L'entreprise indique également investir dans la prochaine génération de recherche sur les modèles les plus avancés. Cette réorientation intervient peu après des suppressions de postes au sein de sa division dédiée à l'intelligence artificielle générale, dans le cadre d'une stratégie visant à privilégier les projets jugés les plus importants.

Contrairement à OpenAI, Anthropic ou Google, Amazon n'est pas parvenu à imposer ses modèles d'IA auprès du grand public et s'est davantage concentré sur les infrastructures destinées aux entreprises. Le groupe n'abandonne toutefois pas la marque Nova, son futur modèle pouvant être commercialisé sous cette appellation. Depuis 2023, les activités d'Amazon dans l'IA générale ont fait l'objet de plusieurs réorganisations, notamment avec leur placement sous la responsabilité de Peter DeSantis et le départ de plusieurs dirigeants de premier plan.