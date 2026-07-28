Amazon met fin à la plupart de ses modèles phares d'IA dans le cadre d'une refonte stratégique, selon Business Insider

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de la réponse d'Amazon au paragraphe 5)

Amazon.com AMZN.O est en train de revoir sa stratégie en matière d'IA, en abandonnant progressivement de nombreux modèles d'IA développés en interne pour se concentrer davantage sur un nouveau projet de modèles de pointe, a rapporté mardi Business Insider, citant des sources proches du dossier.

L'entreprise a commencé à abandonner la plupart de ses modèles phares Nova AI, notamment les modèles haut de gamme Premier et Omni, le modèle de génération de vidéos Reel et le modèle de génération d'images Canvas, précise l'article.

À la place, Amazon consacre de plus en plus de ressources au développement d’un modèle de pointe, dirigé par le chercheur Pieter Abbeel, la recherche de pointe devenant cette année une priorité absolue pour l’entreprise, ajoute l’article.

Le nouveau modèle phare devrait faire ses débuts lors de la conférence annuelle “re:Invent” d’Amazon, prévue plus tard dans l’année, a indiqué Business Insider.

“Comme pour tout portefeuille d’IA, nous faisons évoluer en permanence notre gamme de modèles en fonction des besoins de nos clients”, a déclaré un porte-parole d’Amazon à Reuters. “Nous continuons à investir dans les modèles Nova sur lesquels nos clients comptent aujourd’hui et à les soutenir… Nous investissons également dans la recherche sur la prochaine génération de modèles de pointe.”

Cette décision intervient quelques jours après qu’Amazon a procédé à des suppressions d’emplois au sein de son groupe dédié à l’intelligence artificielle générale (AGI), un porte-parole ayant déclaré la semaine dernière que l’entreprise se concentrait davantage sur “les initiatives qui comptent le plus pour les clients”.

Amazon a eu du mal à susciter l’engouement autour de ses modèles Nova, contrairement à ses concurrents OpenAI, Anthropic et Google. L’entreprise a plutôt misé sur la fourniture d’infrastructures d’IA essentielles pour les entreprises.

Mais Amazon n’abandonne pas complètement Nova et ce nouveau modèle de pointe pourrait voir le jour sous la marque Nova, selon Business Insider.

La famille de modèles Nova d’Amazon comprend également les modèles Nova 2 Lite et Nova 2 Sonic, ainsi que Nova Forge — un service qui permet aux clients de créer leurs propres modèles d’IA à l’aide de Nova.

Les efforts d’Amazon en matière d’IA générale (AGI) ont connu plusieurs évolutions depuis leur lancement en 2023. En décembre, l’entreprise a regroupé ses activités AGI sous la direction de Peter DeSantis, un vétéran du cloud, et a vu plusieurs de ses principaux dirigeants du secteur AGI quitter l’entreprise au cours de l’année écoulée.