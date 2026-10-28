Amazon lance cinq nouveaux appareils Alexa pour renforcer sa position dans la maison connectée

Amazon a dévoilé cinq nouveaux appareils intégrant son assistant vocal Alexa, afin d'accélérer son déploiement dans les foyers et d'élargir ses fonctionnalités. Cette nouvelle gamme comprend des écrans et enceintes connectés, un réveil intelligent et un cadre photo numérique, avec des capacités renforcées en matière de reconnaissance visuelle, de surveillance domestique et de suivi du sommeil. Cette offensive intervient dans un contexte de concurrence croissante sur le marché des équipements intelligents.

Le principal produit présenté est l'Echo Show 16, un écran connecté de 16 pouces intégrant Fire TV et la première caméra Echo Show dotée d'une vision nocturne, proposé à partir de 499,99 dollars. Amazon a également renouvelé son enceinte Echo Studio, vendue 249,99 dollars, qui dispose désormais d'une caméra permettant à Alexa d'identifier des objets et aux utilisateurs de surveiller une pièce à distance. L'Echo Dot, commercialisée à 99,99 dollars, intègre pour la première fois un concentrateur domotique et un répéteur Wi-Fi, renforçant son rôle dans la gestion des appareils connectés et l'amélioration de la couverture réseau du domicile.

Amazon élargit parallèlement son offre avec l'Echo Time, un réveil intelligent à 199,99 dollars capable de détecter les phases de sommeil léger pour adapter le moment du réveil, sans accessoire à porter. Le groupe lance également l'Alexa Photo Frame, disponible à partir de 199,99 dollars, qui synchronise automatiquement les images enregistrées dans Amazon Photos. Ces nouveautés visent à multiplier les usages d'Alexa dans les différentes pièces de la maison. Amazon cherche ainsi à défendre sa position face à Apple, qui a récemment présenté l'écran connecté HomeView à 299 dollars et le HomePod mini 2 à 149 dollars, ainsi qu'aux nouveaux acteurs de l'intelligence artificielle, notamment OpenAI, qui développent leurs propres équipements matériels.