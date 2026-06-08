Amazon et Corning signent un accord de plusieurs milliards de dollars pour stimuler la production de fibre optique aux États-Unis

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Amazon AMZN.O a annoncé lundi avoir signé un accord de plusieurs milliards de dollars avec le fabricant de verre spécialisé Corning GLW.N , visant à renforcer la production américaine de fibre optique et de produits de connectivité utilisés dans les centres de données.

Amazon n'a toutefois pas divulgué d'autres détails financiers concernant ce partenariat.

L'action Corning a progressé d'environ 7% en début de séance, ce partenariat venant donner un nouvel élan à la division fibre optique de la société, en pleine croissance, alors que la faiblesse de la demande en électronique grand public pèse sur le segment qui fabrique le verre Gorilla.

Voici plus de détails sur ce partenariat:

* Ce partenariat pluriannuel permettra de créer 1.000 emplois dans les installations de Corning en Caroline du Nord, a déclaré Amazon.

* Amazon et Corning travailleront ensemble sur une nouvelle initiative visant à étendre le programme de formation des techniciens en fibre optique de Corning, en collaboration avec le Catawba Valley Community College en Caroline du Nord, afin de former des étudiants à des postes au sein des sites.

* Les produits de fibre optique de Corning sont essentiels au transfert de données entre des milliers de processeurs dans les centres de données d'IA. L'entreprise a déjà annoncé son intention de multiplier par dix sa capacité de production de connectivité optique aux États-Unis et d'augmenter de plus de 50 % sa capacité de production nationale de fibre optique.

* Le mois dernier, Corning a signé un partenariat avec Nvidia NVDA.O afin de développer la fabrication de fibre optique aux États-Unis.