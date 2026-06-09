AlzeCure signe un accord de collaboration et de cession de licence avec Lilly pour un médicament contre la maladie d'Alzheimer

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AlzeCure Pharma ALZCUR.ST a annoncé mardi avoir conclu un accord de collaboration et de cession de licence avec Eli Lilly LLY.N portant sur les droits mondiaux d'un traitement contre la maladie d'Alzheimer, dans le cadre d'une transaction dont la valeur totale pourrait dépasser le milliard de dollars. AlzeCure développe des candidats-médicaments à petites molécules pour les maladies du système nerveux central, en se concentrant sur la maladie d'Alzheimer et la douleur.

* L'accord porte sur les droits mondiaux du candidat-médicament d'AlzeCure, l'Alzstatin ACD680, actuellement en phase de développement préclinique

* AlzeCure recevra un paiement initial de 10 millions de dollars, des paiements d'étapes liés au développement et à la commercialisation, ainsi que des redevances échelonnées à un chiffre moyen sur les ventes

* Les composés Alzstatin devraient permettre de contrer la réaccumulation de dépôts amyloïdes nocifs dans le cerveau et, à long terme, pourraient contribuer à prévenir la maladie d'Alzheimer, a déclaré le directeur général Martin Jönsson