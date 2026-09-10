Altera, soutenu par Intel, prépare une IPO et pourrait lever $2 mds-sources

(Actualisé avec détails)

Altera, fabricant semiconducteurs soutenu par Silver Lake et Intel INTC.O , se prépare à une entrée en bourse qui pourrait intervenir avant la fin de l'année et lever plus de 2 milliards de dollars, a-t-on appris de sources proches du dossier, dans ce qui constituerait l'une des plus importantes IPO du secteur ces dernières années.

Silver Lake a sollicité comme garants Barclays BARC.L , Citi C.N , JPMorgan JPM.N et Morgan Stanley MS.N en vue de l'IPO d'Altera, ont déclaré trois des sources, indiquant que le rôle définitif des banques n'était pas encore déterminé.

Altera, basé à San José en Californie, se prépare à déposer en toute confidentialité, dans les semaines à venir, les documents préalables à une IPO, laquelle pourrait être effective d'ici la fin de l'année, ont dit les sources. Le calendrier et l'ampleur de l'opération peuvent encore évoluer, ont-elles précisé.

Sollicités, Barclays, JPMorgan, Morgan Stanley et Silver Lake ont refusé de commenter. Aucun commentaire n'a été obtenu dans l'immédiat auprès d'Altera, Citi et Intel.

Cette IPO signalerait le retour d'Altera sur les marchés après qu'Intel a acquis l'entreprise en 2015 pour un montant d'environ 16,7 milliards de dollars.

(Milana Vinn à New York et Echo Wang à San Francisco)