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Alten relève ses objectifs pour 2026, un chiffre d'affaires en hausse de 6,4% au troisième trimestre
information fournie par Zonebourse 27/10/2026 à 18:25

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Le groupe d'ingénierie affiche un chiffre d'affaires en hausse de 6,4 % au troisième trimestre. Porté notamment par l'Amérique du Nord et l'Asie, il vise désormais une croissance organique d'environ 2 % et une marge opérationnelle d'activité de 9,3 % sur l'année 2026.

Alten a réalisé un chiffre d'affaires de 1,055 milliard d'euros au troisième trimestre 2026, en hausse de 6,4 % sur un an. Le groupe d'ingénierie et de services informatiques a annoncé mardi 27 octobre réévaluer ses objectifs annuels, porté par l'accélération de son activité.

À périmètre et taux de change constants, la croissance atteint 3,6 %. Elle s'établit à 4,3 % en France et à 3,2 % à l'international. L'Amérique du Nord et l'Asie ont été les principaux moteurs de cette accélération.

L'aérospatial, la défense, la sécurité, le naval et le ferroviaire tirent l'activité. L'énergie et les services progressent également. Dans l'automobile, les télécoms et l'électronique, le recul ralentit.

Sur les neuf premiers mois de 2026, Alten totalise 3,164 milliards d'euros de chiffre d'affaires, soit une hausse de 2,9 %. Le chiffre d'affaires en France progresse de 6 %, contre 1,3 % à l'international.

Cette dynamique conduit le groupe à prévoir désormais une croissance organique d'environ 2 % sur l'année et une marge opérationnelle d'activité proche de 9,3 %.

Alten souligne toutefois les incertitudes économiques et géopolitiques, ainsi qu'une base de comparaison défavorable au quatrième trimestre, après la forte croissance enregistrée un an plus tôt.

À la clôture de la Bourse de Paris, l'action Alten a reculé de 1,12%, à 88,45 euros.

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