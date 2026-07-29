Alten : 20%, les analystes complètement à côté de leur sujet

Alten explose de 20% vers 80 EUR après avoir relevé ses objectifs annuels et affiché un retour à la croissance organique au 1er semestre 2027 : les analystes n'ont rien vu venir depuis 3 mois mais certain opérateurs se doutaient de quelque chose, au vu des 25% repris en une semaine.

Les trimestriels résonnent comme un coup de tonnerre qui fait exploser le titre à la hausse : le voici revenu à 3% de son zénith du 30 janvier, vers 82,6 EUR... et avec la dynamique du jour, le retracement du plus haut annuel intraday des 84 EUR n'est pas à exclure.