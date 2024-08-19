Alstom va rénover la flotte des Voyagers de CrossCountry pour £60 millions

Alstom SA ALSO.PA :
* VA RÉNOVER LA FLOTTE DES VOYAGER DE CROSSCOUNTRY POUR 60 MILLIONS DE LIVRES STERLING
* DE NOUVEAUX SIÈGES, TABLES ET SOLS SERONT INSTALLÉS SUR LES VOYAGER À PARTIR DE 2025
* LE TRAVAIL SERA EFFECTUÉ À L'USINE HISTORIQUE D'ALSTOM, DERBY LITCHURCH LANE, SUR 312 VOITURES
* LE TRAVAIL DE DESIGN VA COMMENCER IMMÉDIATEMENT, TANDIS QUE LE TRAVAIL PHYSIQUE COMMENCERA L'ANNÉE PROCHAINE JUSQUE 2027
* 12 TRAINS SUPPLÉMENTAIRES, AU TOTAL 60 VOITURES, SERONT AJOUTÉS APRÈS LEUR SORTIE PAR AVANTI WEST COAST
* ENVIRON 100 EMPLOYÉS ALSTOM TRAVAILLERONT SUR LE CONTRAT
Texte original [https://tinyurl.com/ymmtffp6] Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA
(Rédaction de Gdansk)
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