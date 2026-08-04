Alstom va fournir 25 rames X’trapolis 2.0 supplémentaires en Australie pour €270 mlns

Alstom SA ALSO.PA :
* VA FOURNIR 25 RAMES X'TRAPOLIS 2.0 SUPPLÉMENTAIRES EN AUSTRALIE POUR 270 MLNS D'EUROS
Texte original nGNEcbKLgR Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA
(Rédaction de Gdansk)
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Ces nouvelles règles doivent permettre de "se prémunir de prises de participations opportunistes non européennes dans des entreprises françaises", selon Matignon. L'État français a renforcé ses capacités de contrôle des investissements étrangers hors Ue dans les ... Lire la suite
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