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Alstom va fournir 25 rames X’trapolis 2.0 supplémentaires en Australie pour €270 mlns
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 08:35
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Alstom SA ALSO.PA :

* VA FOURNIR 25 RAMES X'TRAPOLIS 2.0 SUPPLÉMENTAIRES EN AUSTRALIE POUR 270 MLNS D'EUROS

Texte original nGNEcbKLgR Pour plus de détails, cliquez sur ALSO.PA

(Rédaction de Gdansk)

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