Alstom signe quatre contrats en consortium en Egypte pour €690 mlns

Alstom ALSO.PA a annoncé jeudi avoir remporté en consortium quatre contrats avec les Chemins de fer nationaux égyptiens, d'une valeur totale de 690 millions d’euros, dont une part d'environ 300 millions d’euros pour le fabricant du TGV.

"Ces contrats démontrent notre capacité à mener à bien des programmes de signalisation complexes et à grande échelle, ainsi que notre détermination à être un partenaire à long terme", a déclaré dans un communiqué Martin Vaujour, président de la région Afrique, Moyen-Orient et Asie centrale (AMECA) pour Alstom.

Les contrats ont été remportés par Alstom, à la tête d’un consortium composé de Rowad Modern Engineering et Concrete Plus, ces derniers se chargeant de la construction des bâtiments techniques, des travaux de mécanique, électricité et plomberie, ainsi que de l’ensemble des travaux de modernisation des infrastructures civiles et des voies, selon le communiqué.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)