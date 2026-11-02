Binance affirme que la vague de retraits ralentit, les utilisateurs prenant en compte les risques liés à la sécurité

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(Mise à jour concernant les retraits, avec l'ajout de Binance et de citations de clients et d'analystes)

* Les clients ont retiré 3,64 milliards de dollars nets de Binance

* Les cours des cryptomonnaies se redressent après la chute de vendredi

* Les sorties de fonds des ETF suggèrent que les institutions pourraient être des vendeurs de cryptomonnaies

par Rae Wee

Les traders continuent, pour l’instant, de faire confiance à la plus grande plateforme d’échange de cryptomonnaies au monde après que Binance a été victime d’un vol de 6,3 milliards de dollars, même si les grands investisseurs risquent de se montrer plus prudents vis-à-vis des cryptomonnaies, les risques de sécurité étant désormais davantage mis en avant.

Les clients de Binance ont retiré un montant net de 3,64 milliards de dollars de la plateforme en l’espace de 9 heures et demie dimanche, lorsque celle-ci a partiellement repris les retraits. Le volume des retraits constitue un premier test de confiance et Binance a indiqué que la sortie nette représentait 2,1 % des actifs, tandis que les analystes l’ont qualifiée de relativement modeste.

"Notre priorité absolue à l’heure actuelle est de garantir la sécurité de l’environnement, après quoi les utilisateurs pourront retirer leurs fonds et Binance pourra reprendre ses activités", a déclaré lundi Yi He, co-directeur général de Binance, dans un message publié sur X.

Le cours du bitcoin BTC= et celui d’autres cryptomonnaies se sont également stabilisés, et les volumes ont augmenté sur un marché où les investisseurs sont encore sous le choc de ce qui pourrait être le plus grand braquage financier de l’histoire.

La plateforme a été attaquée jeudi soir lors d’un raid que le FBI américain et les analystes attribuent à des pirates nord-coréens.

Binance a déclaré qu’elle couvrait les pertes et qu’elle avait déjà levé 6 milliards de dollars à cette fin auprès de sa trésorerie d’entreprise, d’un fonds d’assurance et d’un fonds réservé aux failles de sécurité.

"Cela n’a pas encore déclenché de panique généralisée ni de retrait massif et concentré", a déclaré Tim Sun, chercheur senior chez HashKey Group 3887.HK , une société de services financiers spécialisée dans les actifs numériques basée à Hong Kong.

"Cependant, le coup porté à la confiance du marché par cet incident va probablement bien au-delà des actifs volés… Ce sont plutôt les inquiétudes liées à la sécurité qui affecteront les niveaux d’allocation des teneurs de marché, des institutions et des différents investisseurs."

Binance, qui affirme compter plus de 335 millions d’utilisateurs dans le monde et enregistrer un volume quotidien moyen de 95 milliards de dollars de transactions sur les actifs numériques et les produits dérivés, s’est également empressée de rassurer ses clients.

"Après un pic initial, les volumes de retraits ont diminué et se stabilisent", a déclaré Binance sur X, soulignant que 1 milliard de dollars de dépôts avaient été enregistrés contre environ 4,6 milliards de dollars de retraits dimanche.

PAS DE RUÉE VERS LES RETRAITS

Des traders ont déclaré à Reuters qu’ils conservaient leurs comptes.

"Je ne retirerais pas nécessairement tout de Binance, car les plateformes centralisées continuent de jouer un rôle important en matière de liquidité, de trading et d’accès au marché", a déclaré Jay Koh, vice-président de l’Asia Web3 AI Association, un groupe de défense de la blockchain basé à Singapour.

Ryan Tan, un utilisateur de Binance, a déclaré qu’il n’était pas pressé de retirer ses fonds de la plateforme, car il avait déjà réduit considérablement le solde de son compte depuis l’effondrement d’une autre plateforme de crypto-monnaies, FTX, il y a quatre ans.

"Après l’effondrement de FTX, j’ai décidé de tout conserver dans mon portefeuille plutôt que de laisser mes actifs sur les plateformes d’échange", a déclaré cet homme de 39 ans.

Après avoir atteint vendredi leur plus bas niveau en six semaines, les cours du bitcoin BTC= se sont redressés au cours du week-end pour s’échanger au-dessus de 78 000 dollars lundi, tandis que l’ether ETH= a également rebondi après avoir touché son plus bas niveau en deux mois.

Les capitalisations boursières des stablecoins, qui peuvent servir d’indicateur des flux financiers entrant et sortant des cryptomonnaies, ont baissé depuis vendredi, ce qui suggère un certain afflux vers les liquidités ou les actifs traditionnels.

Binance a indiqué que les retraits avaient repris pour le bitcoin sur le réseau Bitcoin, ainsi que pour l’ether et certains stablecoins en dollars sur le réseau Ethereum, bien que son site web indique toujours que les retraits restent partiellement suspendus pour la plupart des cryptomonnaies.

LES GRANDS INVESTISSEURS SEMBLENT DEVENIR PRUDENTS

Le vol subi par Binance s’ajoute à une série de vols de cryptomonnaies survenus récemment et constitue le dernier en date, ainsi que le plus important, attribué à la Corée du Nord.

Le FBI a déclaré samedi que le groupe nord-coréen soutenu par l’État, connu sous le nom de "TraderTraitor" , était responsable de l’attaque. Les chercheurs décrivent ce groupe comme expérimenté, très compétent et finançant les programmes d’armement du pays.

L’ampleur et la nature de l’attaque contre Binance risquent de freiner les achats institutionnels de cryptomonnaies pendant un certain temps, ont déclaré des analystes, une tendance dont certains traders espéraient qu’elle ferait grimper les cours.

Les ETF au comptant sur le bitcoin, un instrument privilégié par certains grands investisseurs, ont enregistré vendredi une sortie de capitaux de 643 millions de dollars, soit la plus importante sortie quotidienne du mois d’octobre, et plus de 1,3 milliard de dollars de positions à effet de levier ont été liquidées, selon Ari Redbord, responsable mondial des politiques chez TRM Labs, une société américaine d’analyse de la blockchain.

"Ces chiffres indiquent que les investisseurs réduisent leur exposition au risque", a-t-il déclaré.

"Un piratage sur une plateforme d’échange de cryptomonnaies, c’est un braquage de banque à la vitesse d’Internet, ce qui crée un profil de risque instable pour toute personne responsable du capital d’autrui."

Environ la moitié des fonds volés étaient libellés en stablecoins et ont été gelés par des émetteurs, notamment Circle, qui a déclaré lundi avoir gelé plus de 1,1 milliard de dollars en USDC USDC= .

Jonathan Benton, fondateur et directeur général de la société de récupération d’actifs cryptographiques iSanctuary, a déclaré que la technologie permettant de retracer les fonds volés existait, mais que le défi consistait à transformer ces renseignements en une action rapide et coordonnée avant que ces actifs ne disparaissent.

"L’avenir de la cryptomonnaie ne dépendra pas du volume d’argent injecté sur le marché, mais de la sécurité de cet argent une fois qu’il s’y trouve", a déclaré Benton, ancien responsable de l’unité chargée de la corruption internationale au sein de la National Crime Agency britannique.