Alstom plonge de 30% après avoir abaissé ses perspectives

Logo sur le bâtiment de l'usine ferroviaire Alstom à Derby

Alstom plonge en Bourse lundi après ‌avoir de nouveau abaissé ses perspectives pour l'exercice 2026/27, le groupe ferroviaire français citant des difficultés d'exécution sur ​sa plateforme Coradia Max et sur d'autres projets liés à l'Allemagne.

A Paris, vers 08h20 GMT, l'action plongeait de 30,11% à 11,05 euros et se dirigeait vers sa pire séance depuis octobre 2023, signant la plus forte baisse ​du SBF 120, en repli de 0,33% au même moment.

"L'annonce de ce jour reflète les conséquences de cet exercice, mené avec l'objectif de ​normaliser la performance du groupe dès le prochain exercice ⁠fiscal", assure Martin Sion, directeur général d'Alstom, cité dans un communiqué du groupe.

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Le fabricant du TGV vise ‌désormais une croissance organique du chiffre d'affaires de 2% à 4% cette année, contre environ 5% précédemment, ainsi qu'une marge d'exploitation ajustée d'environ 1%, contre 6,5% auparavant.

Alstom prévoit également ​un cash-flow libre négatif de 1,5 ‌milliard d'euros sur l'exercice 2026/27, contre une génération de trésorerie attendue dans le ⁠vert jusqu'à présent, et a revu son objectif de production à environ 4.000 voitures, contre 4.400 à 4.500 précédemment.

Selon les analystes de Citi, la nouvelle prévision d'un cash-flow libre négatif de 1,5 milliard d'euros sur l'exercice, ⁠contre une génération positive ‌attendue auparavant, représente près de 20% de la capitalisation boursière du groupe.

Ils soulignent également dans ⁠une note que la marge d'exploitation ajustée de -4% au premier semestre est très inférieure au consensus du ‌courtier, qui s'établit à environ +6,1%.

Coradia représente un carnet de commandes de l'ordre de 5 milliards d'euros.

DES ⁠CESSIONS POTENTIELLES ÉVOQUÉES

"Alstom a présenté un plan de désendettement de 2 milliards d'euros, ⁠soit plus de 25% ‌de sa capitalisation boursière, reposant à la fois sur des mesures "organiques" et "inorganiques", sans toutefois en préciser les modalités", ​précise la note de Citi.

Lors de la conférence téléphonique, note ‌Citi, le directeur financier a évoqué plusieurs cessions potentielles d'actifs, mais sans fournir davantage de détails.

Au premier semestre, le chiffre d'affaires a ​progressé de 3% en données publiées à 9,3 milliards d'euros, tandis que la marge d'exploitation ajustée est ressortie à environ -4%, contre 6,4% un an plus tôt. Le groupe a produit 1.860 voitures sur la ⁠période, en retrait de 8% contre 2.017 voitures un an auparavant.

Le constructeur français a toutefois maintenu son objectif d'un ratio commandes sur chiffre d'affaires supérieur à 1 sur l'ensemble de l'exercice, après avoir enregistré 11 milliards d'euros de commandes au premier semestre, contre 10,5 milliards d'euros au cours de la même période.

Alstom a indiqué mettre en œuvre un vaste plan opérationnel destiné à soutenir une performance durable à plus long terme.

(Rédigé par ​Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)