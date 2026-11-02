Lourd avertissement sur résultats pour Alstom

Si l'activité commerciale est demeurée robuste avec 11 milliards d'euros de commandes et un chiffre d'affaires en légère progression de 2% en organique à 9,3 milliards d'euros, le groupe ferroviaire a accusé une sévère détérioration de ses marges et de sa trésorerie.

Au premier semestre de son exercice 2026-2027, la rentabilité s'est dégradée avec une marge d'exploitation ajustée d'environ -4%, contre 6,4% un an plus tôt. Ce décrochage s'explique par d'importants retards et surcoûts d'exécution, principalement concentrés sur la plateforme de trains Coradia Max et des contrats menés depuis et pour l'Allemagne. Des difficultés d'industrialisation ont même conduit à une suspension temporaire de la production au premier trimestre, ramenant le nombre de voitures produites à 1 860 unités (-8%).

Le cash-flow libre semestriel est ainsi ressorti à -1,248 milliard d'euros, portant la dette nette à 1,1 milliard d'euros au 30 septembre 2026, contre 0,4 milliard d'euros six mois plus tôt.

Face aux révisions de marges à terminaison et aux décalages de jalons clients, la direction a nettement révisé à la baisse ses objectifs pour l'exercice 2026/27. La marge d'exploitation ajustée est désormais attendue à environ 1% sur l'année, contre environ 6,5% précédemment. Le cash-flow libre devrait s'établir à -1,5 milliard d'euros, contre une prévision initiale d'un flux positif. Au niveau du chiffre d'affaires, il devrait croître de 2 à 4%, contre 5% auparavant et le volume de production est ajusté de 4 400-4 500 unités, à 4 000 voitures.

Arrivé à la direction générale en avril 2026, Martin Sion mène actuellement une revue en profondeur de l'ensemble des projets critiques afin d'assainir l'exécution opérationnelle. Alstom vise un retour à la normale dès 2027/28, avec un objectif de marge d'exploitation ajustée à moyen terme entre 8% et 10%, ainsi qu'un plan de désendettement d'environ 2 milliards d'euros dont les contours stratégiques seront détaillés lors d'un Capital Markets Day prévu au deuxième trimestre 2027.