Alstom plonge après le retrait de ses prévisions 2026/27

alstom (Crédit: / Flickr)

Alstom ALSO.PA décroche nettement en Bourse vendredi au lendemain de la publication de ses résultats préliminaires annuels, qui ont vu le fabricant du TGV renoncer à ses objectifs de cash-flow libre et de marge d'exploitation ajustée à 2026/27, le groupe citant notamment la progression plus lente que prévu de certains grands projets.

A Paris, vers 14h30, l'action plonge de 30% à 15,98 euros, contre un gain de 0,47% pour le SBF 120 .SBF120 au même moment.

"Alors que les investisseurs s'inquiétaient déjà (...) de la possibilité que le nouveau directeur général, Martin Sion, retire la prévision, les perspectives préliminaires s'avèrent encore plus sombres, notamment en ce qui concerne les prévisions de flux de trésorerie disponible pour le premier semestre 2027", selon les analystes de Citi dans une note vendredi.

Alstom a déclaré jeudi dans un communiqué prévoir pour 2026/27 une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 5%, une marge d'exploitation ajustée à environ 6,5% et un cash-flow libre positif, alors qu'il visait précédemment une marge d'exploitation ajustée de 8% à 10 % à l'horizon 2026/27 et un cash-flow libre cumulé de 1,5 milliard d'euros sur les trois ans de l'exercice 2024/25 à 2026/27.

Le directeur général Martin Sion, qui a succédé à Henri Poupart-Lafarge début avril, a souligné dans le communiqué que la rentabilité d'Alstom sur 2025/26 était inférieure aux attentes, tandis que la lenteur de certains grands projets a pesé sur les marges et la trésorerie à court-terme.

Les résultats préliminaires et le retrait des perspectives mettent en évidence "la complexité du secteur ferroviaire en matière d'homologation et d'investissements en capacités de production nécessaires pour décrocher des contrats plus importants et développer de nouvelles plateformes", soulignent dans une note vendredi les analystes de Jefferies.

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Cependant, la publication révèle aussi "clairement" qu'il existe "une marge d'amélioration au niveau de l'exploitation et de la gestion de projets", selon Jefferies, "ce qui constituera la priorité absolue du nouveau directeur général".

Martin Sion a déclaré jeudi lancer des actions "immédiates" pour "stabiliser la performance" et prévoir "des évolutions opérationnelles plus profondes".

"Nous estimons qu'Alstom a considérablement évolué au cours des deux ou trois dernières années et considérons cet avertissement comme un contretemps dans le redressement de l'entreprise, mais pas comme un échec de celui-ci", nuancent les analystes de Citi, qui prévoient cependant à une réaction négative de l'action à court terme.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)