Alstom renonce à ses objectifs 2026/27 de cash-flow libre et de marge d'exploitation ajustée

L'usine Alstom à Aytre, près de La Rochelle

Alstom a annoncé jeudi, ‌à l'occasion de la publication de ses résultats préliminaires annuels, ​ne pas maintenir son objectif de cash-flow libre cumulé sur les trois années à 2026/27 et ne pas être en mesure ​d'atteindre son ambition de marge d’exploitation ajustée à la même échéance.

Le fabricant du TGV ​a déclaré dans un communiqué ⁠prévoir désormais pour 2026/27 une croissance organique du chiffre d’affaires ‌d’environ 5%, une marge d’exploitation ajustée à environ 6,5% et un cash-flow libre positif.

Alstom visait auparavant une ​marge d’exploitation ajustée ‌de 8% à 10 % à l’horizon 2026/27, ainsi ⁠qu'un cash-flow libre cumulé de 1,5 milliard d’euros sur les trois années allant de l’exercice 2024/25 à 2026/27.

"Si le groupe a ⁠enregistré une ‌forte prise de commandes et atteint ses objectifs de ⁠génération de trésorerie au cours de l’exercice 2025/26, la rentabilité ‌est restée en-deçà des attentes", a déploré dans ⁠le communiqué Martin Sion, qui a succédé au ⁠début du mois ‌à Henri Poupart-Lafarge au poste de directeur général.

"Certains grands projets de ​matériel roulant ont progressé plus ‌lentement que prévu, pesant sur les marges et la trésorerie à court terme", ​a-t-il expliqué, ajoutant lancer des actions "immédiates" pour "stabiliser la performance" et prévoir "des évolutions opérationnelles plus profondes".

Les commandes 2025/26 sont ressorties ⁠à 27,6 milliards d'euros, un record selon Alstom, tandis que le carnet de commandes dépasse désormais 100 milliards d’euros.

Le chiffre d’affaires a atteint 19,2 milliards d’euros, en hausse organique de 7%, pour une marge d’exploitation ajustée d’environ 6%.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité ​par Augustin Turpin)