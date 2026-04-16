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Alstom dévoile des commandes records mais rentabilité sous pression, le nouveau DG tire la sonnette d'alarme
information fournie par Zonebourse 16/04/2026 à 18:19

Malgré un carnet de commandes historique dépassant les 100 milliards d'euros, le géant ferroviaire français a déçu sur ses marges. Martin Sion, nouveau Directeur Général, a annoncé des mesures pour redresser l'exécution opérationnelle.

A l'occasion de la publication de ses résultats préliminaires pour l'exercice 2025/26, le groupe a affiché une puissance commerciale inégalée, mais concède des difficultés persistantes à transformer ses contrats en profits.

Un succès commercial sans précédent mais...

Le groupe a enregistré un niveau record de prises de commandes s'élevant à 27,6 milliards d'euros, en bond de 39% sur un an. Cette performance porte le ratio "commandes sur chiffre d'affaires" (book-to-bill) à un niveau solide de 1,4. Le chiffre d'affaires progresse de son côté de 7% en organique pour atteindre 19,2 milliards d'euros, soutenu par un marché ferroviaire mondial porteur.

C'est sur le terrain de la rentabilité que le bât blesse. Alstom a abaissé sa prévision de marge d'exploitation ajustée à environ 6%, contre les 7% initialement espérés. Le nouveau directeur général, Martin Sion, pointe du doigt une "montée en cadence plus longue que prévu" et des contraintes d'exécution sur certains grands projets de matériel roulant. En témoigne la baisse de la production (4 284 voitures contre 4 383 l'année précédente), signe que l'usine Alstom tourne moins vite que ses contrats ne l'exigent.

La génération de cash sous surveillance

Le cash-flow libre ressort à environ 330 millions d'euros, sauvé par les acomptes clients liés aux commandes records, mais pénalisé par la lenteur de certains chantiers qui pèse sur le besoin en fonds de roulement. Conséquence directe de ces tensions opérationnelles : Alstom est contraint d'abandonner ses objectifs à moyen terme. L'objectif d'un cash-flow cumulé de 1,5 milliard d'euros sur trois ans n'est plus maintenu, et la cible d'une marge d'exploitation de 8 à 10% ne sera pas atteinte dès 2026/27.

2026/27 : l'année de la "stabilisation"

Pour l'exercice qui s'ouvre, la priorité sera donnée au renforcement des fondamentaux. Alstom prévoit une croissance organique du chiffre d'affaires d'environ 5%, un redressement de la marge d'exploitation à 6,5% et un cash-flow libre positif, malgré un premier semestre qui devrait consommer environ 1,5 milliard d'euros de trésorerie en raison de la saisonnalité.

Martin Sion a promis la présentation d'un plan de transformation opérationnelle dans le courant de l'année pour rétablir une croissance durablement rentable. Les résultats définitifs et audités seront publiés le 13 mai prochain.

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