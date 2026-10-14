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Alstom déploie son système de gestion du trafic ferroviaire à grande échelle en Nouvelle-Zélande
information fournie par Zonebourse 14/10/2026 à 08:32

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Alstom a annoncé la mise en service de son système numérique de gestion du trafic ferroviaire Onvia Vision dans la partie sud de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande, sur un réseau couvrant environ 1 200 kilomètres de voies et près de 90 gares, de Hamilton à Wellington.

Réalisé en partenariat avec KiwiRail après une phase pilote menée en mai 2025, ce déploiement à grande échelle sur l'un des principaux corridors de transport de voyageurs et de fret du pays vise à optimiser la circulation des trains et à moderniser les infrastructures ferroviaires.

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