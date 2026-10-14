Fusillade d'Aubagne: le suspect de 14 ans présenté ce mercredi matin à la justice antiterroriste

Un policier devant le collège Joseph-Lakanal d'Aubagne le 12 octobre 2026 ( AFP / Miguel MEDINA )

Le collégien de 14 ans qui a tiré sur un principal et une enseignante à Aubagne (Bouches-du-Rhône) va être présenté ce mercredi matin à la justice antiterroriste en vue de sa possible mise en examen, a-t-on appris de source proche du dossier.

L'adolescent, suspecté de s'inscrire dans une mouvance fascinée par les tueries de masse, la "True crime community" (TCC), va être déféré devant le parquet national antiterroriste (Pnat) dans la journée, selon cette source.

L'enquête est ouverte pour "tentatives d'assassinats en relation avec une entreprise terroriste, association de malfaiteurs terroriste en vue de crimes contre les personnes et infractions à la législation sur les armes, en relation avec une entreprise terroriste".

Le suspect pourrait ensuite être présenté à un juge d'instruction en vue de sa possible mise en examen.

Les investigations ont été confiées à la Sous-direction anti-terroriste (Sdat), service coordonnateur, à la Direction générale de la sécurité intérieure (DGSI) et à la Direction zonale de la police nationale Sud (DZPN).

L'élève de troisième a ouvert le feu au fusil de chasse lundi dans son collège d'Aubagne, blessant le principal de l'établissement et une enseignante avant d'être désarmé.

Neutralisé par le conseiller principal d'éducation (CPE) de l'établissement, le collégien a été interpellé dans la foulée.

Les premières investigations réalisées, "notamment l'exploitation des supports numériques du mineur, mettent en évidence la probable adhésion à la mouvance True Crime Community (TCC) ainsi que l'inscription de l'action criminelle intervenue au sein de son établissement scolaire dans cette idéologie", a détaillé le Pnat mardi.

La TCC est "un écosystème de communautés numériques qui glorifie les auteurs de tuerie de masse et incite, dans certaines formes, au recours à la violence extrême", précise ce parquet.