L'Europe ouvre en légère hausse, ASML fait rebondir la "tech"

L'illustration représente une carte mère d'ordinateur

Les principales Bourses européennes avancent mercredi en début de ‌séance, portées par le secteur technologique après les résultats d'ASML, tandis que les investisseurs attendent les données sur l'inflation américaine ​plus tard dans la journée.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,37% à 7.856,82 points vers 07h37 GMT. À Francfort, le Dax avance de 0,16% et à Londres, le FTSE 100 grappille 0,01%.

L'indice EuroStoxx 50 gagne 0,54%, le FTSEurofirst 300 ​0,29% et le Stoxx 600 0,27%.

Les investisseurs espèrent que les données sur les prix à la consommation aux Etats-Unis en septembre leur permettront d'affiner encore davantage ​leurs prévisions concernant les taux d'intérêt de la Réserve fédérale (Fed), ⁠dont le marché s'attend actuellement à ce qu'elle maintienne le statu quo lors de sa réunion de ce ‌mois-ci.

"Toute surprise, dans un sens comme dans l'autre, contribuera à façonner le discours à l'approche de la prochaine réunion de la Fed, car nous ne disposerons pas des chiffres de l'inflation ​mesurée par l'indice PCE (qui constitue leur objectif ‌officiel) avant le lendemain de la prochaine décision", écrivent les analystes de Deutsche bank.

En ⁠toile de fond, des prix du pétrole toujours élevés à l'approche des élections de mi-mandat aux Etats-Unis, et une escalade du conflit entre l'Arabie saoudite et les Houthis qui ne cesse de susciter des inquiétudes, tandis que les marchés ⁠de la dette souveraine, bien ‌que plus calmes cette semaine, restent sous surveillance.

Le Fonds monétaire international (FMI) a lancé mercredi un appel ⁠urgent aux pays pour qu'ils réduisent leurs dépenses publiques, diminuent leurs déficits et allègent leur endettement, avertissant que tout ‌retard ne ferait que compliquer la tâche dans les années à venir.

Ces mises en garde trouvent ⁠un écho particulier en France, plongée dans un débat budgétaire qui s'annonce périlleux à ⁠l'Assemblée nationale, où le gouvernement ‌du Premier ministre Sébastien Lecornu ne dispose pas de la majorité.

"Nous avons la confiance des marchés, au sens où on ​n'a pas de problème pour émettre de la dette. Mais ‌ça nous coûte plus cher", a dit mercredi le ministre français de l'Economie, Roland Lescure, lors d'une interview accordée à Franceinfo.

Aux valeurs, les actions ​du secteur du luxe français se redressent après leurs baisses de la veille, provoquées par les résultats mitigés de LVMH.

Ailleurs en Europe, ASML avance de 2,9% après ses résultats trimestriels et porte le secteur technologie du Stoxx ⁠600 (+1,03%), qui venait de connaître une séance dans le rouge. Le groupe néerlandais a toutefois averti que la demande liée à l'intelligence artificielle (IA) pour ses équipements de fabrication de puces était si forte qu'elle ne serait pas en mesure de répondre pleinement à la demande de ses clients en 2027 ou 2028.

Orsted perd plus de 4% après que l'agence Bloomberg a rapporté mardi que les États-Unis allaient réexaminer le permis d'exploitation de son parc éolien du Rhode Island.

(Rédigé par ​Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)