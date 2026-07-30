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Alstom compte s'opposer à des griefs de l'AMF
information fournie par Zonebourse 30/07/2026 à 10:08
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Dans un très bref communiqué de presse, Alstom revient sur une enquête de l'Autorité des marchés financiers lancée en 2021-2022.

Le spécialiste de l'industrie ferroviaire a indiqué qu'il comptait s'opposer à une notification de griefs de l'AMF.

Pour rappel, l'Autorité des marchés financiers cherche à vérifier si Alstom a respecté ses obligations d'information auprès du marché financier dans le cadre du principe d'information exacte, précise et sincère.

La période de 2020-2021 a été marquée par l'acquisition de Bombardier Transport. Après l'intégration, Alstom a dû faire face à des surcoûts, des contrats complexes hérités de Bombardier et des flux de trésorerie sous pression, conduisant le groupe à réajuster certaines trajectoires financières. L'AMF examine ainsi si l'impact financier, les risques et les prévisions ont été communiqués aux investisseurs en temps voulu et de manière adéquate.

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2 commentaires

  • 11:13

    Sur le même thème, l'AMF devrait se pencher sur Sanofi et ses obligations d'informations (notamment sincères, complètes ....) quant à l'IPO de Euroapi ...

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