Alstom annonce l'ouverture de son nouveau Hub à Naples
information fournie par Zonebourse 04/02/2026 à 15:32

Alstom annonce l'ouverture de son nouveau Hub à Naples, situé au coeur du quartier d'affaires Centro Direzionale.

Ce nouvel espace propose une cinquantaine de postes de travail aux environnements modulables. Il a été conçu pour favoriser la collaboration entre les équipes impliquées dans les grands projets de modernisation de l'infrastructure ferroviaire régionale.

Ce hub servira de centre opérationnel pour les projets de mobilité régionale en cours, notamment A168 EAV, qui prévoit l'installation sur les lignes du Vésuve d'un système de signalisation avancé basé sur les solutions ACCM1 et ERTMS sur plus de 140 km.

Il servira également de centre opérationnel pour la modernisation des sous-stations et des systèmes de traction électrique, et ERTMS AQ2, qui inclut la mise en oeuvre de systèmes de signalisation et de télécommunications, ainsi que les améliorations associées des infrastructures civiles et électriques.

Alstom entend renforcer l'expertise locale en recrutant tout au long de l'année de nouveaux professionnels pour des postes clés tels que des ingénieurs en électricité, électronique, télécommunications, cybersécurité et systèmes, ainsi que des techniciens de maintenance et des dépanneurs.

" Nous avons créé un environnement de travail moderne et flexible, à proximité des projets qui transforment la mobilité dans le pays, favorisant la collaboration, l'innovation et le bien-être, conformément aux valeurs du Groupe et à notre engagement à attirer et à développer de nouveaux talents dans les régions où nous sommes implantés. " a déclaré Marco De Rosa, directeur des ressources humaines d'Alstom Italie.

