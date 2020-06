Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alpiq conteste la demande de résiliation de contrat d'EDF sur l'Arenh Reuters • 03/06/2020 à 12:32









PARIS, 3 juin (Reuters) - Alpiq ALP.SG a dit mercredi dans une déclaration transmise à Reuters que: * LA DEMANDE DE RÉSILIATION DE CONTRAT D'ARENH NOTIFIÉE PAR EDF N'A PAS DE FONDEMENT * ALPIQ N'A FAIT QUE DEMANDER UN AJUSTEMENT DE SES LIVRAISONS ARENH AU REGARD DE LA BAISSE DE CONSOMMATION DE SES CLIENTS * ALPIQ FERA VALOIR SES DROITS SUR SON CONTRAT D'ARENH (Benjamin Mallet)

Valeurs associées EDF Euronext Paris +2.79% TOTAL Euronext Paris +2.32%