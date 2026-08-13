AlphaValue prudent sur Sanofi

Sanofi se distingue à la Bourse de Paris avec un gain de 0,94%, à 76,14 euros. AlphaValue se penche sur le cas du laboratoire français après la publication de ses résultats trimestriels dévoilés fin juillet et du relèvement de certains objectifs financiers.

Les analystes indiquent que Sanofi a dépassé les attentes au deuxième trimestre, porté par la croissance soutenue de Dupixent et par la très bonne dynamique de commercialisation de certains médicaments récents. AlphaValue précise que la direction du labo a reconnu des difficultés à alimenter son portefeuille de recherche.

Pour la société de recherche financière, un redressement dépendra de la capacité de l'entreprise à insuffler un nouveau souffle à sa R&D interne et à acquérir des innovations externes pour assurer l'après-Dupixent dont l'exclusivité doit expirer en 2031.

La nouvelle directrice Belén Garijo a d'ores et déjà remplacé le directeur de la R&D par Paulo Fontoura, qui apporte plus de 25 ans d'expérience dans le développement de nouvelles entités moléculaires sur divers domaines thérapeutiques. En outre, plusieurs programmes dans la pneumologie et l'immunologie ont été abandonnés car ils ne répondaient pas aux exigences de la nouvelle direction en matière d'efficacité ou de potentiel commercial.

Dans l'ensemble, AlphaValue recommande de rester à l'écart du titre pour le moment, compte tenu du manque de catalyseurs à court terme. La cible de cours à six mois est fixée à 97,30 euros.