AlphaValue pessimiste sur Sanofi, le titre monte...

Sanofi se distingue dans le haut du palmarès ( 1,32%, à 75,49 euros), malgré une note d'AlphaValue qui se révèle plutôt prudente sur le laboratoire pharmaceutique français.

Même si la recommandation du broker est à l'achat, l'objectif de cours a été abaissé de 105 à 97,7 euros. Les analystes ont moyennement apprécié le revers de R&D essuyé par le produit Riliprubart lors d'un essai de phase III. Ce candidat-médicament ciblait une maladie neurologique rare appelée la PDIC (polyradiculonévrite démyélinisante inflammatoire chronique). Les analystes estiment que si ce produit avait franchi les obstacles réglementaires, il aurait pu devenir un produit multi-blockbuster pour Sanofi.

Les analystes précisent même qu'une série de revers en R&D au cours des deux à trois dernières années a ébranlé leur confiance dans la capacité d'innovation de l'entreprise.

AlphaValue rappelle que le groupe a récemment annoncé un changement à la tête de sa R&D, mais que le prochain responsable de l'innovation thérapeutique de la firme, Paulo Fontoura, aura devant lui une tâche ardue, mais surtout qu'il pourrait s'écouler entre cinq et sept ans avant que ses efforts ne se traduisent par des résultats tangibles.

Les analystes ne voient pas de catalyseur significatif à court terme pour Sanofi et pensent que les investisseurs devraient envisager d'autres options. Le potentiel de hausse du géant français repose en grande partie sur l'option stratégique de se tourner vers l'innovation externe, et la possibilité d'une exécution convenable de son portefeuille de projets actuel.