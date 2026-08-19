Alphabet lève 3,9 milliards de dollars grâce à son premier emprunt obligataire libellé en dollars australiens

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout des détails de l'opération et des commentaires des analystes aux paragraphes 4, 7 à 14)

* Alphabet lève 5,5 milliards de dollars australiens grâce à des obligations « Kangaroo » à 3, 5, 10 et 20 ans

* Les offres des investisseurs dépassent les 18 milliards de dollars australiens pour l’émission obligataire d’Alphabet

* Alphabet devient le premier hyperscaler spécialisé dans l'IA à faire appel au marché obligataire en dollars australiens

Alphabet GOOGL.O a levé 5,5 milliards de dollars australiens (3,89 milliards de dollars américains) grâce à sa première émission obligataire en dollars australiens, selon une fiche de conditions consultée par Reuters, s'inscrivant ainsi dans le rythme effréné des levées de fonds menées par les entreprises technologiques mondiales.

Le géant américain de la technologie a levé ce montant en émettant des obligations à 3, 5, 10 et 20 ans, comme l'indique la fiche de conditions. La société a fixé le taux d'intérêt nominal à 6,9 % pour la tranche d'obligations à plus longue échéance, selon cette fiche.

Alphabet n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de Reuters.

Les offres reçues des investisseurs pour cette émission de 5,5 milliards de dollars australiens ont atteint plus de 18 milliards de dollars australiens, selon la fiche de conditions, ce qui souligne le fort engouement pour les nouvelles obligations émises par les entreprises technologiques.

Les entreprises technologiques mondiales se tournent de plus en plus vers les marchés des capitaux pour financer leurs dépenses massives en matière d’IA, après s’être généralement appuyées sur leurs importantes réserves de trésorerie pour financer leurs investissements. Ces entreprises devraient dépenser plus de 730 milliards de dollars cette année, principalement dans l’IA, et ces dépenses pèsent déjà sur leurs flux de trésorerie. Alphabet a enregistré son tout premier flux de trésorerie disponible négatif dans son rapport du deuxième trimestre publié fin juillet.

AUGMENTATION DES ÉMISSIONS DE DETTE EN MONNAIE LOCALE

Alphabet est devenu le premier « hyperscaler » spécialisé dans l’IA à se tourner vers le marché obligataire en dollars australiens, ainsi que la première grande entreprise technologique américaine à émettre une obligation « Kangaroo » depuis Apple AAPL.O en 2016.

Cette dernière levée de fonds fait suite aux récentes émissions de la société en livres sterling, en francs suisses, en dollars canadiens, en yens japonais et en euros. Les obligations en monnaie locale sont de plus en plus prisées par certains des plus grands émetteurs mondiaux, qui cherchent à diversifier leurs placements et à réduire leur dépendance vis-à-vis des transactions obligataires en dollars.

« La première émission d'obligations « Kangaroo » d'Alphabet constitue une opération historique pour le marché australien des obligations d'entreprise », a déclaré Chamath De Silva, responsable des titres à revenu fixe chez Betashares, le plus grand gestionnaire australien d'ETF en liquidités et en titres à revenu fixe.

« Nous pensons qu’Amazon sera le prochain sur la liste pour le marché des obligations « Kangaroo ». Aux côtés d’Alphabet, c’est l’un des rares hyperscalers à avoir activement diversifié son programme de financement au-delà du dollar américain cette année. »

M. De Silva a ajouté que cette forte demande démontrait que les investisseurs institutionnels australiens disposaient « à la fois de la profondeur et de l’appétit » nécessaires pour soutenir des émissions de taille de référence émanant des plus grandes entreprises technologiques mondiales.

Les ventes d’obligations « Kangaroo » libellées en dollars australiens par des émetteurs étrangers ont atteint un niveau record d’environ 60 milliards de dollars australiens depuis le début de l’année, soit une hausse d’environ 40 % par rapport à 2025, selon les données de LSEG portant sur les opérations placées à l’international jusqu’à fin juillet.

ANZ, Deutsche Bank, RBC Capital Markets et TD Securities sont les chefs de file conjoints de l’opération Alphabet.

(1 dollar = 1,4136 dollar australien)