Alors que les robots gagnent en intelligence, UBS mise sur les fournisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'un nouvel article de blog)

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À MESURE QUE LES ROBOTS DEVIENNENT PLUS INTELLIGENTS, UBS MISE SUR LES FOURNISSEURS

L'intelligence artificielle passe des écrans au monde physique des usines, des entrepôts et des hôpitaux, créant ainsi des opportunités pour les entreprises qui fournissent le matériel nécessaire à la prochaine génération de machines autonomes.

UBS Wealth Management estime que l'apprentissage en contexte accélère la transition vers l'« IA physique ». Au lieu de s'appuyer sur un long cycle d'entraînement, les robots peuvent désormais apprendre de nouvelles tâches après avoir observé un humain les effectuer à peine quelques fois.

"Nous sommes officiellement entrés dans l’ère de l’IA physique", déclare Ulrike Hoffmann-Burchardi, directrice des investissements (CIO) pour les Amériques et responsable mondiale des actions chez UBS Wealth Management.

Pour les investisseurs, UBS estime que les opportunités les plus intéressantes pourraient se trouver chez les entreprises fournissant des composants essentiels.

La banque met en avant trois maillons clés de la chaîne d’approvisionnement.

Il s’agit tout d’abord des engrenages de précision et des actionneurs qui permettent aux robots de se déplacer avec précision, un marché où les capacités de production sont fortement concentrées entre les mains de quelques entreprises spécialisées à l’échelle mondiale.

Viennent ensuite les capteurs, tels que le LiDAR et les caméras, qui aident les machines à interpréter leur environnement; les entreprises développant des "peaux électroniques" et des capteurs optiques à haute fréquence sont considérées comme particulièrement bien positionnées.

Viennent ensuite les puces spécialisées, le matériel informatique et les batteries nécessaires au traitement de l’information et à un fonctionnement efficace.

"Nous pensons que les entreprises qui fabriquent les engrenages qui font bouger les robots humanoïdes, les capteurs qui leur permettent de voir et les puces qui leur permettent de penser gagneront en valeur au fil du temps", explique-t-elle.

(Danilo Masoni)

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