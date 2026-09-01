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Volkswagen ouvre une enquête sur les licenciements de jeunes diplômés chez un équipementier chinois
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 14:11
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PHOTO D'ARCHIVES : Journée de la marque Volkswagen à Pékin

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Volkswagen a annoncé mardi avoir ‌ouvert une enquête sur le licenciement de 107 jeunes diplômés récemment embauchés par un ​important fournisseur chinois d'éclairage automobile, le constructeur automobile allemand ajoutant qu'il prendra les "mesures appropriées" une fois les conclusions rendues.

Cette enquête intervient après la parution dans les médias d'informations ​selon lesquelles Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems, qui fournit notamment Volkswagen, Mercedes et BMW, aurait résilié soudainement les ​contrats de travail des jeunes diplômés concernés.

L'incident ⁠a alimenté un débat autour du droit du travail et de l'emploi des ‌jeunes en Chine sur les réseaux sociaux, mettant en évidence les risques de non-conformité pour les fournisseurs chinois et leurs clients internationaux.

"Les valeurs ​et les droits fondamentaux ‌doivent être respectés et protégés tout au long de notre chaîne ⁠d'approvisionnement, et nous prenons très au sérieux toute allégation de violation", a déclaré Volkswagen dans un communiqué, qualifiant son enquête de "procédure standard".

Selon des informations parues précédemment dans les ⁠médias chinois, les ‌employés concernés auraient été invités à démissionner en échange d'une indemnité ⁠équivalente à un demi-mois de salaire, ou à accepter une réaffectation à des ‌postes d'ouvriers à la chaîne dans une usine, avec une rémunération réduite.

Changzhou ⁠Xingyu Automotive Lighting Systems n'a pas répondu à une demande ⁠de commentaire concernant cette ‌enquête.

Dans une lettre d'excuses publiée jeudi sur son site web, l'entreprise a reconnu des ​défaillances en matière de gestion et de ‌communication dans le traitement de ces licenciements, sans confirmer les options qui auraient été proposées aux jeunes diplômés.

Le ​groupe a suspendu son directeur des ressources humaines et s'est engagé à améliorer ses processus et ses mesures d’accompagnement.

Ces déclarations font suite à une enquête ⁠menée par les autorités de la ville de Changzhou, qui a confirmé la résiliation des contrats de 107 jeunes diplômés et critiqué la gestion "simpliste et rigide" des négociations par l'entreprise, ainsi que son manque de communication adéquate.

(Zhang Yan à Shanghai et Qiaoyi Li et Ju-min Park à Pékin; avec la contribution de Selena Li à Hong ​Kong; version française Augustin Turpin)

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8 commentaires

  • 15:30

    Volkswagen ajoute le ridicule à la catastrophe industrielle....

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