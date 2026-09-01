Après un plongeon de 10%, Shein sauve la mise pour son premier jour en Bourse à Hong Kong

Des employés de Shein sonnent le gong pour marquer l'introduction du groupe à la Bourse de Hong Kong, le 1er septembre 2026 ( AFP / Leung Man Hei )

Le géant de la mode ultra-éphémère Shein a finalement sauvé la mise mardi, après un plongeon de 10%, pour sa première journée à la Bourse de Hong Kong, où il a levé quelque 1,46 milliard d'euros, ses projets de cotation à New York et à Londres ayant échouer en raison d'obstacles réglementaires.

Shein comptait lever près de 1,5 milliard d'euros lors de cette opération, pour valoriser le géant du prêt-à-porter en ligne au dessus des 22 milliards d'euros, soit quatre fois moins qu'en 2022.

A l'époque, l'entreprise avait été valorisée environ 86 milliards d'euros, lors d'une levée de fonds.

Fondée en Chine en 2012 et désormais basée à Singapour, Shein avait indiqué, lors de l'annonce de son entrée en Bourse, vouloir mettre sur le marché 280 millions d'actions à un prix compris entre 47,60 et 49,50 dollars de Hong Kong.

Les premiers pas ont été compliqués : le cours de son action a chuté dès l'ouverture, perdant jusqu'à 10%, avant de se reprendre et clôturer la séance en baisse de 0,1% seulement, à 48,5 dollars de Hong Kong (5,33 euros), la médiane de la fourchette annoncée.

L'introduction en Bourse de mardi n'est "pas un échec" malgré le manque d'enthousiasme du marché, a estimé Han Lin, directeur pour la Chine du cabinet de conseil The Asia Group.

"Les marchés boursiers considèrent Shein davantage comme un détaillant arrivant à maturité, confronté aux droits de douane, à la réglementation et à la concurrence", a-t-il poursuivi auprès de l'AFP, ajoutant que "la faiblesse initiale du cours de l'action suggère que les investisseurs veulent des preuves, et non pas simplement des promesses".

Shein est une figure de "l'ultra fast fashion", basée sur le renouvellement rapide de collections à petits prix, en ciblant une clientèle jeune sur les réseaux sociaux. Sa force de frappe repose sur la Chine, qui dispose d'une vaste industrie textile à bas coûts et d'un réseau logistique performant, dans un pays où le commerce en ligne est très avancé.

Son site internet propose dans plus de 150 pays une vaste gamme de produits à des prix extrêmement bas. Il revendique 273 millions de clients, dont 23 millions en France.

L'entreprise a développé un modèle exceptionnel, difficile à reproduire, a déclaré Ken Pucker, expert en mode durable à l'université Tufts.

Mais cette croissance sans précédent a également entraîné des défis liés à "l'instauration de nouvelles taxes et de nouveaux droits, à la durabilité, à des pratiques en matière de vie privée et de copyright, ainsi qu'à la concurrence ", a-t-il ajouté.

"Le moment n'est pas idéal, compte tenu du ralentissement de la croissance de l'entreprise", selon lui, "toutefois, cela fait cinq ans environ qu'elle cherche à entrer en Bourse et j'imagine que bon nombre de ses investisseurs étaient impatients que cela rapporte."

Les projets de cotation de l'entreprise à New York en 2023 puis à Londres en 2024 avaient été freinés, selon la presse, par des obstacles réglementaires.

La plateforme a cependant obtenu début juillet l'aval du régulateur chinois pour être coté à Hong Kong.

Soumise à la réglementation à la suite de cette introduction en Bourse, Shein "restera ou deviendra, espérons-le, plus transparente dans son mode de fonctionnement" en matière de droits de l'homme et de pratiques de travail, a souligné Kelvin Lam, économiste spécialiste des questions chinoises.

Des produits Shein au BHV à Paris, le 19 mars 2026 ( AFP / Charlotte SIEMON )

La plateforme est régulièrement critiquée pour encourager une culture de la surconsommation générant déchets et pollution. Le secteur textile représente près de 10% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.

Malus

En 2025, Shein a affiché un chiffre d'affaires de 41,8 milliards de dollars américains, livré plus d'un milliard de commandes dans le monde et dégagé un bénéfice net de 2,1 milliards de dollars.

Mais la plateforme est tombée dans le rouge début 2026 avec 99 millions de dollars de perte nette au premier trimestre.

Le prospectus d'entrée en Bourse de Shein à Hong Kong, le 1er septembre 2026 ( AFP / Leung Man Hei )

Si elle met en avant des facteurs essentiellement comptables, elle reconnaît ne pas pouvoir garantir à ses futurs actionnaires une croissance aussi rapide qu'à ses débuts.

En 2025, les Etats-Unis ont supprimé l'exemption de franchise douanière dont bénéficiaient les colis de faible valeur (comme ceux de Shein) à l'entrée de leur territoire.

Shein se trouve aussi dans le collimateur des autorités européennes.

En France, elle a écopé de plusieurs amendes et le Parlement a définitivement adopté fin juin une proposition de loi visant à enrayer l'essor des plateformes de mode éphémère.

Mardi entre par ailleurs en vigueur en France un malus sur chaque produit de mode ultra-éphémère comme ceux vendus par Shein.