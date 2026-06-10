Alors que le programme de surveillance est menacé, Trump tente de mettre fin à l'impasse concernant le chef des services de renseignement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Trump tente de sortir de l'impasse concernant le renouvellement du programme d'espionnage

* Les démocrates campent sur leur position et exigent le retrait de Pulte

* Sans accord, le programme d'espionnage prendra fin vendredi

* Les agences de renseignement craignent une lacune dans les renseignements sur les menaces

(Révision du texte alors que le renouvellement du programme de surveillance est incertain, avec l'ajout des réactions des législateurs tout au long du texte) par Jonathan Landay et David Morgan

Le président américain Donald Trump a tenté mercredi de sortir le Congrès de l'impasse concernant le renouvellement d'un programme de surveillance à l'étranger, mais a refusé de retirer sa nomination d'un fidèle inexpérimenté au poste de chef des services de renseignement américains, laissant planer le doute sur sa stratégie.

Les législateurs ont jusqu'à présent refusé de prolonger le programme de surveillance, qui doit expirer vendredi, certains s'opposantà la décision de Trump de nommer Bill Pulte, régulateur du marché hypothécaire,à la tête par intérim de la vaste bureaucratie du renseignement du pays.

À moins que les législateurs républicains et démocrates ne trouvent un compromis ou que Trump ne renonce à Pulte, les agences de renseignement américaines perdront l'autorité légale de collecter les e-mails, les SMS et les données de téléphonie mobile d'étrangers supposés se trouver en dehors des États-Unis sans mandat judiciaire individuel.

Les agences de renseignement préviennent que cela créera une lacune critique dans la collecte de renseignements sur les menaces pesant sur les États-Unis, à un moment où le pays accueille la Coupe du monde et est en conflit avec l'Iran.

“Ce n’est pas la faute de mon camp. Franchement, ce n’est pas la faute du Sénat républicain. C’est à ce président qu’incombe la responsabilité si la section 702 est suspendue”, a déclaré le sénateur démocrate Mark Warner, faisant référence à la section 702 de la loi sur la surveillance des renseignements étrangers , la loi en question.

Le renouvellement de la loi est au point mort en raison de la nomination par Trump de Pulte, un régulateur fédéral du crédit hypothécaire sans expérience en matière de sécurité nationale qui a utilisé son accès à des données confidentielles pour mener des enquêtes sur des fraudes hypothécaires visant des adversaires politiques présumés du président.

Trump a appelé le Congrès à adopter une prolongation à court terme du programme de surveillance afin de laisser le temps de trouver un candidat à temps plein pour le poste.

Mais il a clairement indiqué qu’il ne céderait pas à la demande des démocrates de retirer la candidature de Pulte.

“J’ai nommé William Pulte au poste de directeur par intérim du renseignement national, qui prendra ses fonctions le 19 juin, et je lui ai demandé de procéder à la réduction immédiate et nécessaire des effectifs du bureau , en renvoyant le personnel vers leurs agences d’origine”, a écrit Trump sur les réseaux sociaux.

“Parallèlement, je recherche un candidat permanent à la direction de l’ODNI ayant de l’expérience en matière de sécurité nationale.”

Avec une majorité de 53 sièges contre 47 au Sénat, les républicains auront besoin d’au moins sept démocrates pour prolonger la loi au-delà de son expiration vendredi.

Les démocrates ont toutefois maintenu leur exigence que Trump retire la nomination de Pulte.

“Il n’y aura pas de vote sur ce projet de loi tant que Pulte occupera ce poste”, a déclaré le sénateur démocrate Chris Murphy.

Le sénateur républicain du Texas John Cornyn, qui a perdu le 26 mai une primaire face à un candidat soutenu par Trump, a déclaré qu’il appartenait à la Maison Blanche et aux démocrates de “trouver un moyen de sortir de cette impasse”.

La semaine dernière, tous les sénateurs démocrates sauf un ont voté contre le renouvellement du programme en raison du manque d’expérience de Pulte en matière de sécurité nationale et de son utilisation de données hypothécaires confidentielles pour mener des enquêtes sur des fraudes hypothécaires visant plusieurs ennemis présumés de Trump, craignant qu’il ne fasse de même avec des renseignements top secrets.

Sept républicains ont également voté contre le renouvellement du programme, estimant qu’il fallait renforcer la protection de la vie privée des Américains.