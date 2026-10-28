Alors que la guerre en Iran s'éternise, les compagnies aériennes réduisent leurs opérations de couverture sur le carburant et mettent en garde contre une hausse des tarifs

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* Les prix du kérosène atteignent le double de leur niveau d'avant-guerre en raison d'une pénurie d'approvisionnement

* Les couvertures des compagnies aériennes commencent à s'épuiser après huit mois de guerre en Iran

* Les prix élevés rendent le renouvellement des positions de couverture peu attractif

* directeur général de Ryanair: les tarifs aériens pourraient augmenter de 15% à 20% d'ici l'été 2027

* Les transporteurs américains ont largement abandonné la couverture du carburant il y a plusieurs années

par Joanna Plucinska, Gianluca Lo Nostro et Julie Zhu

Les prix du kérosène ayant pratiquement doublé par rapport à leur niveau d’avant la guerre en Iran , les compagnies aériennes se montrent de plus en plus réticentes à fixer leurs futurs coûts de carburant par le biais de nouvelles opérations de couverture, prévenant au contraire de fortes hausses des tarifs pour compenser la hausse des factures de carburant.

La couverture permet aux compagnies aériennes de figer les prix futurs du kérosène, ce qui les protège des hausses et leur offre une plus grande certitude quant à leurs coûts. Mais certains programmes exigent des primes, des garanties ou d’autres frais, tandis que les compagnies qui se couvrent aux prix élevés actuels risquent de se retrouver bloquées avec un kérosène coûteux si les tensions géopolitiques s’apaisent et que les prix baissent.

Alors que le conflit au Moyen-Orient entre dans son neuvième mois, ce changement de stratégie signifie que les voyageurs du monde entier devront probablement payer des tarifs aériens bien plus élevés, les transporteurs perdant leur protection de couverture, ce qui mettra à l’épreuve la volonté des consommateurs de débourser davantage pour leurs voyages.

"La plupart des opérations de couverture arrivent à leur terme", a déclaré ce mois-ci à Reuters Tony Fernandes, directeur général d’AirAsia AIRG.KL , ajoutant que la compagnie aérienne malaisienne avait prévu dans son budget 12 mois de prix élevés du pétrole et avait "renoncé à essayer de prédire" l’évolution des tensions géopolitiques.

Il a précisé que la compagnie n’envisageait même pas de scénario dans lequel les prix du pétrole baisseraient.

"Tout le monde va donc être exposé. Il n’y a qu’une ou deux façons de faire face à cela: réduire les coûts ou augmenter les tarifs."

La compagnie finlandaise Finnair FIA1S.HE , qui a déclaré ce mois-ci que les coûts élevés du carburant s’étaient répercutés sur les prix des billets, a cessé de conclure de nouvelles opérations de couverture face à la flambée des coûts du carburant cette année. Son taux de couverture moyen s’élève à 34% pour 2027.

"Avec des prix aussi élevés, comment faire pour garantir à nouveau des tarifs bas?", a déclaré mardi la directrice financière, Pia Aaltonen-Forsell. "Si nous concluons des contrats maintenant, cela nous reviendra plus cher."

AUCUNE COMPAGNIE AÉRIENNE EUROPÉENNE N'EST BIEN COUVERTE JUSQU'EN 2027, SELON RYANAIR

Le kérosène représente entre 30% et 40% des coûts des compagnies aériennes. Historiquement, les transporteurs européens et asiatiques couvrent davantage leurs besoins en carburant que leurs concurrents américains, qui ont largement abandonné cette pratique après que des paris coûteux sur les cours du pétrole se sont retournés contre eux.

"La couverture assure une stabilité des coûts", a déclaré Jeffrey Goh, directeur général d’Alton Aviation, ajoutant qu’il s’agissait néanmoins d’un pari sur la hausse des prix — qui pourrait se retourner contre elles. "Il faut observer la courbe à terme et prévoir à quelle vitesse les prix pourraient baisser."

La pression pourrait s’intensifier en 2027, lorsque les couvertures mises en place avant la guerre arriveront à échéance, exposant davantage les compagnies aériennes aux prix actuels du carburant.

"Aucune compagnie aérienne européenne, y compris Ryanair, n’est correctement couverte avant l’été 2027; je pense donc que les tarifs aériens vont devoir augmenter de 15% à 20%", a déclaré aux journalistes au début du mois Michael O’Leary, directeur général de Ryanair .

Ryanair a annoncé en septembre avoir cessé ses opérations de couverture. La plus grande compagnie aérienne européenne a couvert environ 80% de ses besoins en kérosène pour l’exercice se terminant en mars 2027.

Signe des difficultés auxquelles les compagnies aériennes pourraient être confrontées en essayant d’augmenter leurs tarifs, la compagnie low-cost Norwegian Air Shuttle NAS.OLOn a déclaré mercredi avoir été contrainte d’annuler certaines hausses de prix décidées après la guerre en Iran, car les clients "n’étaient pas disposés à payer "

LA COUVERTURE DU CARBURANT N’EST PAS UNE "SOLUTION COMPLÈTE"

À l’échelle mondiale, les politiques de couverture des compagnies aériennes restent fragmentées: certaines ont élargi leurs programmes depuis le début de la guerre, tandis que d’autres les ont réduits.

Les transporteurs dont le bilan est fragile disposent souvent de moins de marge de manœuvre pour absorber les coûts liés à la couverture et peuvent être pleinement exposés aux fluctuations des prix du carburant, ce qui contribue à la vague de dépôts de bilan et de procédures d’insolvabilité observée récemment.

Les compagnies aériennes américaines se sont, dans l’ensemble, montrées peu enclines à revenir à la couverture malgré le choc pétrolier de cette année. Selon les analystes, les consommateurs américains ont tendance à être moins sensibles aux prix que les voyageurs d’autres régions et sont les plus disposés à accepter des tarifs plus élevés.

Les tarifs aériens dans l’Union européenne ont augmenté de 5,8% en glissement annuel en septembre, selon les dernières données officielles. Aux États-Unis, en revanche, ils ont progressé de plus de 20% en glissement annuel au cours du même mois.

American AAL.O , United UAL.O , Delta DAL.N , JetBlue

JBLU.O et Allegiant ALGT.O ne disposent d’aucune couverture de carburant significative, tandis que Frontier ULCC.O n’a aucune position de couverture active. Southwest LUV.N a mis fin à son programme de longue date l’année dernière, tandis qu’Alaska et Hawaiian ont également liquidé leurs positions restantes.

La réticence de certaines compagnies aériennes européennes et asiatiques à mettre en place de nouvelles couvertures pourrait signaler un changement plus général d’attitude du secteur vis-à-vis de la couverture du risque carburant, même si la flambée des prix du carburant cette année a également mis en évidence les risques liés au fait de rester exposé aux marchés du carburant.

Delta, United et Southwest ont toutes revu à la baisse leurs objectifs de profit ou déçu les investisseurs avec leurs perspectives de résultats ce mois-ci, alors que les dépenses en carburant grimpaient.

Bien qu’elles aient couvert plus de 70% de leurs besoins en kérosène pour cette année, Ryanair et Lufthansa LHAG.DE ont réduit leur capacité sur certaines liaisons afin de limiter l’impact des coûts de carburant non couverts.

"Le carburant reste la principale source d’incertitude dans les perspectives", a déclaré Kris Cudmore, directeur financier d’Air New Zealand AIR.NZ . "Notre programme de couverture offre une certaine protection à court terme, mais il est loin d’être une solution complète."