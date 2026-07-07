Alors que l'extrême droite lorgne sur l'Élysée, les centristes français s'engagent à mener une politique budgétaire rigoureuse favorable à la croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprise de l'article du 6 juillet sans modification du texte)

* Philippe et Attal prônent la discipline budgétaire et les réformes

* Les candidats d'extrême droite restent en tête des sondages présidentiels

* Le monde des affaires français aspire à la stabilité fiscale et réglementaire

par Alessandro Parodi et Leigh Thomas

Les principaux candidats centristes à la présidentielle promettent au monde des affaires français qu’ils sauront assainir les finances publiques sans nuire à la croissance, chacun cherchant à se positionner comme le candidat le plus à même d’empêcher une percée de l’extrême droite lors de l’élection de 2027 .

Les chefs d’entreprise français observent avec inquiétude si les candidats centristes, qui s’efforcent de reconquérir les électeurs des populistes d’extrême droite et d’extrême gauche , maintiendront le cap de la discipline budgétaire.

Les sondages d’opinion indiquent que le candidat final du Rassemblement national d’extrême droite sera le grand favori pour se qualifier pour le second tour de l’élection présidentielle, et au moins un sondage a montré que le leader de l’extrême gauche Jean-Luc Mélenchon pourrait se retrouver au second tour si le centre politique reste fragmenté.

Marine Le Pen et son protégé Jordan Bardella devraient savoir lequel d’entre eux sera le candidat d’extrême droite lorsque le tribunal de Paris se prononcera, le 7 juillet , sur son recours contre une condamnation pour détournement de fonds et l’interdiction de cinq ans de se présenter à des fonctions électives qui en découle.

Édouard Philippe et Gabriel Attal, tous deux anciens Premiers ministres sous la présidence d’Emmanuel Macron, figuraient parmi les candidats déclarés et potentiels qui ont profité d’un rassemblement annuel de dirigeants d’entreprise et d’investisseurs à Aix-en-Provence la semaine dernière pour se présenter comme les mieux placés pour redresser les finances du pays.

Gabriel Attal, 37 ans , a promis de diriger le gouvernement comme une entreprise et de se débarrasser des ministres peu performants, ce qui lui a valu les applaudissements enthousiastes du public.

“Dans votre entreprise, lorsqu’un directeur financier n’atteint pas ses objectifs ou dépasse son budget, il y a généralement des conséquences. Il doit en être de même pour ceux qui dirigent le gouvernement”, a-t-il déclaré.

MAÎTRISER LE DÉFICIT

La France a régulièrement enfreint les règles de l’Union européenne qui plafonnent les déficits budgétaires à 3% du produit intérieur brut.

Attal, qui était Premier ministre en 2024, a déclaré au journal Le Parisien qu’il réduirait le déficit budgétaire de 5,1% à 3% avant 2032. La majeure partie des économies devrait provenir des dépenses sociales, a-t-il précisé, celles-ci représentant les deux tiers des dépenses budgétaires, ainsi que de nouvelles réformes du système de retraite et des allocations chômage.

Philippe, Premier ministre de 2017 à 2020, a déclaré au quotidien économique Les Echos qu’il réduirait lui aussi le déficit budgétaire, qui s’élève cette année à 5% du PIB, pour le ramener à 2% d’ici la fin du prochain mandat présidentiel, en 2032.

Il affirme qu’il organiserait un référendum pour inscrire une règle de discipline budgétaire dans la Constitution et relever encore l’âge de la retraite. Le gouvernement avait suspendu l’année dernière le relèvement progressif de l’âge de la retraite de 62 à 64 ans jusqu’après les élections.

Le maire sortant du Havre, Philippe, qui, selon les sondages, serait le mieux placé pour empêcher un candidat d’extrême droite d’accéder à la présidence, a promis aux chefs d’entreprise réunis à Aix-en-Provence qu’il contribuerait à faire tomber les barrières internes à l’activité économique au sein de l’UE et qu’il œuvrerait à l’unification des marchés de capitaux fragmentés de l’Union.

Xavier Girre, directeur général du groupe français de services publics Suez, a déclaré que son message aux candidats à la présidentielle était que la stabilité réglementaire et fiscale était essentielle, quel que soit le vainqueur, afin d’assurer une visibilité claire pour les investissements.

UNE COURSE TRÈS DISPUTÉE

Pendant des années, l’élite patronale française a soigneusement évité tout contact avec Marine Le Pen, et son parti a eu du mal à s’imposer au sein de leurs conseils d’administration . Mais alors que les sondages laissent entrevoir une possible victoire de l’extrême droite aux élections de l’année prochaine, les chefs d’entreprise semblent désormais vouloir comprendre son programme économique.

“Les chefs d’entreprise estiment que les responsables politiques d’extrême droite ont progressé dans leur analyse économique et dans leur compréhension de l’économie française”, a déclaré Alexandre Medvedowsky, qui dirige le cabinet de lobbying NSI.

Toutefois, ni le Rassemblement national ni le parti “France insoumise” de Mélenchon n’ont été invités à ce rassemblement d’hommes d’affaires de trois jours, comme les années précédentes. Dans un communiqué envoyé par e-mail, les organisateurs ont expliqué que la décision de ne pas inviter ces deux partis résultait d’un vote collectif.

Benoît Derigny, qui dirige la branche française “ MAN.N ” du groupe de recrutement ManpowerGroup, a déclaré que le centre-gauche et le centre-droit partageaient largement le même diagnostic sur les maux dont souffre la France, notamment le poids écrasant de sa dette.

Dans un centre politique très encombré, les candidats devront se démarquer par leur vision de la manière dont le gouvernement devrait allouer des ressources limitées, a-t-il déclaré à Reuters.