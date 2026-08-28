Alnylam et Ionis en baisse alors que les données sur un médicament cardiaque suscitent des doutes quant au traitement combiné

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28 août - ** L'action d'Alnylam Pharmaceuticals ALNY.O recule de 5,3 % à 224 dollars, tandis que celle d'Ionis Pharmaceuticals IONS.O cède 1,3 % à 61,62 dollars dans les échanges avant l'ouverture du marché

** Les données détaillées présentées lors du congrès de l'ESC ont montré que l'eplontersen, médicament expérimental développé conjointement par AstraZeneca AZN.L et Ionis, n'apportait aucun bénéfice supplémentaire aux patients prenant déjà le tafamidis de Pfizer PFE.N pour traiter une affection cardiaque mortelle causée par une accumulation anormale de protéines

** L'étude globale n'a pas atteint son objectif principal, à savoir réduire les décès d'origine cardiovasculaire et les problèmes cardiaques récurrents, comme cela avait déjà été annoncé en juillet, bien que l'eplontersen ait montré un bénéfice potentiel lorsqu'il était utilisé en monothérapie

** RBC estime que ces résultats affaiblissent les arguments en faveur de l’autorisation de mise sur le marché de l’eplontersen pour cette pathologie cardiaque, ce qui pèse sur le cours de l’action Ionis

** Stifel estime que ces résultats soulèvent des inquiétudes concernant l'essai de phase avancée d'Alnylam sur le nucresiran, car de nombreux patients reçoivent probablement du tafamidis, ce qui pourrait inciter la société à se concentrer davantage sur l'utilisation du nucresiran en monothérapie

** Stifel s’attend à un impact limité sur les ventes de l’Amvuttra, le médicament approuvé d’Alnylam, car peu de patients l’utilisent actuellement en association avec le tafamidis

** À la clôture d'hier, ALNY reculait de 40,5 % et IONS de 21,1 % depuis le début de l'année