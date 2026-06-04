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Alnylam en hausse après la conclusion d'un accord avec Inceptive pour la découverte de médicaments grâce à l'IA
information fournie par Reuters 04/06/2026 à 18:55

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 juin - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Alnylam Pharmaceuticals ALNY.O a progressé de 3,89 % pour atteindre 303,98 dollars

** La société a annoncé mercredi soir qu'elle s'était associée à la société privée de biotechnologie spécialisée dans l'IA Inceptive dans le cadre d'un accord pouvant atteindre 2 milliards de dollars visant à utiliser l'IA pour accélérer la découverte de médicaments à base d'ARN

** ALNY versera 30 millions de dollars d'avance, sous forme de liquidités et d'une prise de participation dans Inceptive, avec des paiements supplémentaires liés à des étapes clés en matière de préclinique, de réglementation et de ventes

** Cette collaboration vise à accélérer la conception et la sélection de candidats-médicaments, en utilisant la plateforme pharmaceutique d'ALNY et les modèles d'IA d'Inceptive - ALNY

** Compte tenu de l'évolution de la séance, ALNY affiche une baisse de 23,7 % depuis le début de l'année

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