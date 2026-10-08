AllianzGI renforce sa gestion Actions européennes avec deux nominations

(Zonebourse.com) - Allianz GI annonce le renforcement de son équipe de gestion Actions européennes avec les nominations de Daniel Ceccarelli au poste de directeur des investissements Actions Europe, à compter du 1er décembre 2026, et de Christoph Ohme à la tête des Actions allemandes, à partir du 1er janvier 2027.

Daniel Ceccarelli rejoindra la société de gestion après plus de dix ans chez Union Investment, où il occupait depuis 2016 des fonctions de gérant senior et de responsable de stratégies d'investissement, notamment dans les domaines ESG, de l'investissement à impact et des portefeuilles concentrés. Fort de plus de 25 ans d'expérience sur les marchés financiers, il y supervisait jusqu'à 13 milliards d'euros d'encours pour le compte de clients particuliers et institutionnels. Il avait auparavant exercé chez Credit Suisse, CA Cheuvreux et Goldman Sachs.

De son côté, Christoph Ohme arrivera en provenance d'Oddo BHF, où il dirigeait les Actions allemandes depuis 2024. Auparavant, il avait passé 18 ans chez Deutsche Asset Management/DWS, assurant la gestion ou la cogestion de plusieurs stratégies majeures représentant plus de 12 milliards d'euros d'actifs. Disposant de plus de 20 ans d'expérience dans la gestion d'actions allemandes et européennes, il sera directement rattaché à Daniel Ceccarelli.

Ces nominations s'accompagnent d'une réorganisation interne. Christoph Berger, jusqu'ici directeur des investissements Actions Europe, prendra la tête de la Recherche Actions européennes.

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